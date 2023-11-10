ЦБ РФ установил курс евро с 11 ноября в размере 98,3155 руб.

10 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 11 ноября, составляет 98,3155 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,21 коп.

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,04 коп. и составил 12,6034 руб. Минимальный курс юаня составил 12,58 руб., максимальный - 12,629 руб. Было заключено 40972 сделки. Объем торгов составил 116272,55 млн... Минимальный курс юаня составил 12,58 руб., максимальный - 12,629 руб. Было заключено 40972 сделки. Объем торгов составил 116272,55 млн...

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8,81 коп. и составил 98,356 руб. Минимальный курс евро составил 98,15 руб., максимальный - 98,705 руб. Было заключено 16366 сделок. Объем торгов составил 27180,99 млн... Минимальный курс евро составил 98,15 руб., максимальный - 98,705 руб. Было заключено 16366 сделок. Объем торгов составил 27180,99 млн...

.

Темпы роста розничного кредитования в октябре предварительно замедлились на 1 процентный пункт (п.п.) по сравнению с сентябрем под влиянием снижения выдач потребительских ссуд, говорится в комментарии ЦБ РФ, посвященном денежно-кредитным условиям и трансмиссионному механизму... читать дальше

.

Потребительские цены на бензин в РФ за период с 31 октября по 7 ноября 2023 г. снизились на 0,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 24 по 30 октября 2023 г. цены снизились также на 0,2%. С начала годы цены увеличились на 7,8%. Стоимость... Стоимость... читать дальше

.

Цены на плодоовощную продукцию за период с 31 октября по 7 ноября выросли в среднем на 2,6%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 24 по 30 октября цены выросли на 1,1%. В том числе цены на помидоры увеличились на 8,8%, огурцы - на 7,6%, лук... В том числе цены на помидоры увеличились на 8,8%, огурцы - на 7,6%, лук... читать дальше

.

За период с 31 октября по 7 ноября 2023 года потребительские цены повысились на 0,42%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 24 по 30 октября инфляция составляла 0,14%. С начала ноября цены выросли на 0,37%, с начала года - на... С начала ноября цены выросли на 0,37%, с начала года - на... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги незначительными и разнонаправленными изменениями на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры после заявлений главы Федрезерва США, сдерживающим фактором выступала растущая нефть. В Азии в пятницу преобладала негативная динамика фондовых... В Азии в пятницу преобладала негативная динамика фондовых... читать дальше

.

Японский автопроизводитель Nissan к 2026 году выведет на рынок Китая четыре новые модели автомобилей с электродвигателем, заявил глава компании Макото Учида в ходе конференции по результатам за первое полугодие 2023 финансового года (апрель-сентябрь). Компания запустит... Компания запустит... читать дальше

.

Индекс потребительского доверия в США в ноябре упал до минимальных за полгода 60,4 пункта с 63,8 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading... читать дальше

.

Акции "Русала" упали в ходе торгов на Московской бирже в пятницу на 2% (до 39,26 рубля за штуку) на новостях о рекомендации совета директоров компании не выплачивать дивиденды за 9 месяцев 2023 года. Совет директоров "Русала" рекомендовал отказаться от выплаты... Совет директоров "Русала" рекомендовал отказаться от выплаты... читать дальше

.

Консолидированный бюджет РФ в январе-сентябре 2023 года, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 1 трлн 37,2 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства. В январе-августе 2023 года консолидированный бюджет РФ был исполнен с дефицитом... В январе-августе 2023 года консолидированный бюджет РФ был исполнен с дефицитом... читать дальше

.

Американские фондовые индексы повышаются в пятницу после снижения накануне на "ястребиных" заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Глава ФРС, выступивший в четверг на мероприятии Международного валютного фонда, заявил, что... Глава ФРС, выступивший в четверг на мероприятии Международного валютного фонда, заявил, что... читать дальше

.

Инвесторы, которые покупали иностранные бумаги на "СПБ бирже", были проинформированы о рисках таких вложений, поэтому оснований для компенсации за счет государства потерь из-за их заморозки в связи с санкциями нет, считает зампред ЦБ РФ Филипп Габуния. "Давно неквалам... "Давно неквалам... читать дальше

.

Грузооборот морских портов РФ в январе-октябре 2023 года увеличился на 7,8% по сравнению с тем же периодом 2022 года, до 749,3 млн тонн, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот). "Перевалка сухих грузов выросла на 14,7% до 382 млн... "Перевалка сухих грузов выросла на 14,7% до 382 млн... читать дальше

.

ПАО "Таттелеком" в январе-сентябре 2023 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1,1 млрд рублей, что на 13,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении оператора связи. "Несмотря на сокращение чистой прибыли, в 2022-2023 годах... "Несмотря на сокращение чистой прибыли, в 2022-2023 годах... читать дальше

.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сможет начать снижение процентных ставок позднее, чем через "пару кварталов", заявила глава регулятора Кристин Лагард на конференции Financial Times. По ее словам, инфляция в еврозоне замедлится до целевых 2%, если сохранять текущие ставки... читать дальше

.