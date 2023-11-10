Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2004 млрд руб.

10 ноября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 2004 млрд руб.

.

Компания "Газпром нефть" превзошла по уровню рыночной капитализации материнскую компанию "Газпром". По данным на 14:00 мск, рыночная капитализация "Газпром нефти", рассчитанная по текущим ценам акций компании на торгах Московской биржи, составила 4,045 трлн рублей, в то... По данным на 14:00 мск, рыночная капитализация "Газпром нефти", рассчитанная по текущим ценам акций компании на торгах Московской биржи, составила 4,045 трлн рублей, в то... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,86 пункта (0,181%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3234,06 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3246,02 (+0,19%) пункта, минимальное - 3229,3 (-0,33%)... читать дальше

.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снизились в пятницу после того, как днем ранее американский рынок акций продемонстрировал отрицательную динамику на заявлениях главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Он сказал, что Федрезерв без... читать дальше

.

Китайский чипмейкер Hua Hong Semiconductor в третьем квартале сократил чистую прибыль на 87%, или в 7,5 раза, - до $13,9 млн по сравнению с $103,9 млн в июле-сентябре прошлого года, сообщается в отчетности. Выручка уменьшилась на 9,7% и составила $568,5 млн. Компания... Компания... читать дальше

.

"Российские железные дороги" в 2024 году прогнозируют положительную динамику погрузки относительно текущего года, сообщил замглавы компании Алексей Шило журналистам в рамках "круглого стола" на тему "Драйверы повышения эффективности железнодорожной логистики на Юге России",... читать дальше

.

Правительство РФ внесло поправки в законопроект, возвращающий уплату демпфера за топливо в прежнем объеме с октября, следует из материалов, размещенных на сайте Госдумы. Поправки были внесены в законопроект перед вторым чтением, приняты Госдумой во втором чтении общим... читать дальше

.

Биржевые цены на бензин отреагировали умеренным ростом на новости о возможной отмене запрета экспорта, увеличившись в течение уходящей недели на 3%, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). В частности, стоимость Аи-92... В частности, стоимость Аи-92... читать дальше

.

ВВП Гонконга в третьем квартале 2023 года вырос на 4,1% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные статистического управления. Это максимальный подъем с октября-декабря 2021 года. Темпы роста ускорились по сравнению с 1,5% во втором квартале текущего... читать дальше

.

В 2023 году вырос спрос на страхование овощеводства, оценка охвата отрасли страхованием - не менее 20%, сообщил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов, выступая на круглом столе в рамках II Международной выставки-форума Global Fresh Market: Vegetables &... читать дальше

.

.

Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,18 пункта (0,098%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3236,74 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3246,02 (+0,19%) пункта, минимальное - 3229,3 (-0,33%)... читать дальше

.

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы падают сегодня после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Американский Центробанк без колебаний снова поднимет процентные ставки, если сочтет это целесообразным, заявил Пауэлл на... Американский Центробанк без колебаний снова поднимет процентные ставки, если сочтет это целесообразным, заявил Пауэлл на... читать дальше

.

В январе-октябре 2023 г. перевозки контейнеров по сети ОАО "РЖД" во всех видах сообщения, включая экспорт, импорт и транзит, выросли к аналогичному периоду прошлого года на 13,8% - до 6 млн 114,4 тыс. груженых и порожних контейнеров TEU, сообщила компания. В том числе... В том числе... читать дальше

.

Максимальное значение за неделю (с 3 ноября по 10 ноября) - 90,63 руб. за доллар, минимальное значение - 87,6083 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,29 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Минимальное значение за месяц (с 11 октября по 10 ноября) - 94,2909 руб. за доллар, максимальное значение - 102,4431 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 8,15 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 97,47/101,53 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 59 коп., Cредний курс продажи упал на...

.