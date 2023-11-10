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Германский автопроизводитель Volkswagen вчера приостановил выпуск четырех моделей электромобилей в связи с нехваткой двигателей, пишет MarketWatch со ссылкой на заявление автоконцерна. В частности, Volkswagen временно прекратил производство Audi Q4 E-tron, Audi Q4... В частности, Volkswagen временно прекратил производство Audi Q4 E-tron, Audi Q4...

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В 3-м квартале объем совокупных трансграничных переводов продолжил снижаться, прежде всего за счет доллара и евро, и составил 718 млрд руб. против 823 млрд во 2-м квартале, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ РФ. При этом снижение... При этом снижение... читать дальше

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0 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 13 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-587 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) США без колебаний снова поднимет процентные ставки, если сочтет это целесообразным, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл. Федрезерв доволен тем, как замедляется инфляция в стране, но еще не уверен, что процентные ставки достаточно... Федрезерв доволен тем, как замедляется инфляция в стране, но еще не уверен, что процентные ставки достаточно... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в пятницу после того, как днем ранее американский рынок акций продемонстрировал отрицательную динамику на заявлениях главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Он сказал, что Федрезерв... Он сказал, что Федрезерв... читать дальше

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Население в октябре нарастило объем нетто-покупок иностранной валюты втрое - до 120,9 млрд рублей по сравнению с 40,7 млрд рублей в сентябре, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном ЦБ РФ. Практически весь объем покупок пришелся на доллары США и... Практически весь объем покупок пришелся на доллары США и... читать дальше

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Для госконтрактов, находящихся на казначейском сопровождении, предлагается поднять размер обеспечения исполнения контрактов до уровня авансов, предоставляемых по таким контрактам. Соответствующие поправки к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ) внесены на рассмотрение Госдумы... читать дальше

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Банк России планирует до конца текущего года завершить работу над нормативным актом, который ужесточит требования к страховщикам жизни, работающим по программам инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), сообщил журналистам директор департамента страхового рынка Банка России Илья... читать дальше

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Американские фондовые индексы заметно снизились вчера, трейдеры оценивали корпоративные отчеты, статданные и высказывания представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США. Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов потерял 0,65% и составил 33891,94... Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов потерял 0,65% и составил 33891,94... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $24,2 тыс.. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 3,88 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 220,63 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Увеличение продажи валюты экспортеров для исполнения возросших налоговых обязательств при отсутствии покупок валюты Банком России по бюджетному правилу стало основным фактором укрепления рубля, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном ЦБ. Объем чистых... Объем чистых... читать дальше

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Доллар США начал торги на Московской бирже небольшим ростом, рубль лег в боковой дрейф в отсутствие стимулов к движению. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,1 руб. (+6,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась... По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,1 руб. (+6,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась... читать дальше

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10 ноября. FINMARKET.RU -Сегодня утром нефтяные цены продолжили подъем, однако по итогам текущей недели, вероятнее всего, снизятся, пишет Trading Economics. Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:00 мск... Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:00 мск... читать дальше

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Нетто-продажи акций российских компаний нерезидентами из дружественных стран на бирже в октябре снизились до 10,9 млрд рублей с 32 млрд рублей в сентябре, сообщается в очередном обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ РФ. При этом данная категория участников... читать дальше

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