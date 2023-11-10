10 ноября 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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10 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|июль 2022
|10:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|сентябрь 2023
|10:00
|Промышленное производство в Великобритании
|сентябрь 2023
|12:00
|Промышленное производство в Италии
|сентябрь 2023
|18:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|ноябрь 2023
|22:00
|Бюджет США
|октябрь 2023
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10 ноября 2023 года 09:19
Германский автопроизводитель Volkswagen вчера приостановил выпуск четырех моделей электромобилей в связи с нехваткой двигателей, пишет MarketWatch со ссылкой на заявление автоконцерна.
В частности, Volkswagen временно прекратил производство Audi Q4 E-tron, Audi Q4...
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10 ноября 2023 года 09:14
В 3-м квартале объем совокупных трансграничных переводов продолжил снижаться, прежде всего за счет доллара и евро, и составил 718 млрд руб. против 823 млрд во 2-м квартале, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ РФ.
При этом снижение... читать дальше
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10 ноября 2023 года 09:09
0 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 13 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-587 объемом 250 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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10 ноября 2023 года 09:07
Федеральная резервная система (ФРС) США без колебаний снова поднимет процентные ставки, если сочтет это целесообразным, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл.
Федрезерв доволен тем, как замедляется инфляция в стране, но еще не уверен, что процентные ставки достаточно... читать дальше
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10 ноября 2023 года 09:01
Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в пятницу после того, как днем ранее американский рынок акций продемонстрировал отрицательную динамику на заявлениях главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.
Он сказал, что Федрезерв... читать дальше
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10 ноября 2023 года 08:55
Население в октябре нарастило объем нетто-покупок иностранной валюты втрое - до 120,9 млрд рублей по сравнению с 40,7 млрд рублей в сентябре, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном ЦБ РФ.
Практически весь объем покупок пришелся на доллары США и... читать дальше
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10 ноября 2023 года 08:48
Для госконтрактов, находящихся на казначейском сопровождении, предлагается поднять размер обеспечения исполнения контрактов до уровня авансов, предоставляемых по таким контрактам. Соответствующие поправки к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ) внесены на рассмотрение Госдумы... читать дальше
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10 ноября 2023 года 08:40
Банк России планирует до конца текущего года завершить работу над нормативным актом, который ужесточит требования к страховщикам жизни, работающим по программам инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), сообщил журналистам директор департамента страхового рынка Банка России Илья... читать дальше
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10 ноября 2023 года 08:34
Американские фондовые индексы заметно снизились вчера, трейдеры оценивали корпоративные отчеты, статданные и высказывания представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов потерял 0,65% и составил 33891,94... читать дальше
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10 ноября 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $24,2 тыс..
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Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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10 ноября 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 3,88 млрд руб.
Эмитент
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Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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10 ноября 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 220,63 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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10 ноября 2023 года 08:27
Увеличение продажи валюты экспортеров для исполнения возросших налоговых обязательств при отсутствии покупок валюты Банком России по бюджетному правилу стало основным фактором укрепления рубля, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном ЦБ.
Объем чистых... читать дальше
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10 ноября 2023 года 08:20
Доллар США начал торги на Московской бирже небольшим ростом, рубль лег в боковой дрейф в отсутствие стимулов к движению.
По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,1 руб. (+6,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась... читать дальше
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10 ноября 2023 года 08:17
10 ноября. FINMARKET.RU -Сегодня утром нефтяные цены продолжили подъем, однако по итогам текущей недели, вероятнее всего, снизятся, пишет Trading Economics.
Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:00 мск... читать дальше
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10 ноября 2023 года 08:14
Нетто-продажи акций российских компаний нерезидентами из дружественных стран на бирже в октябре снизились до 10,9 млрд рублей с 32 млрд рублей в сентябре, сообщается в очередном обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте ЦБ РФ. При этом данная категория участников... читать дальше
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