Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 98,4441 руб.

Минимальный курс евро составил 98,235 руб., максимальный - 98,7825 руб. Было заключено 12495 сделок. Объем торгов составил 34120,92 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 98,6625 руб. за евро.

9 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,45 коп. и составил 98,4441 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 59427,700 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 227,396 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 20,58 коп. и составил 91,9561 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,7275 руб., максимальный - 92,1875 руб. Было заключено 21552 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,7275 руб., максимальный - 92,1875 руб. Было заключено 21552 сделки. Объем торгов... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,56 коп. и составил 12,603 руб. Минимальный курс юаня составил 12,577 руб., максимальный - 12,653 руб. Было заключено 43740 сделок. Объем торгов составил 113033,57 млн... Минимальный курс юаня составил 12,577 руб., максимальный - 12,653 руб. Было заключено 43740 сделок. Объем торгов составил 113033,57 млн...

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,45 коп. и составил 98,4441 руб. Минимальный курс евро составил 98,235 руб., максимальный - 98,7825 руб. Было заключено 12495 сделок. Объем торгов составил 34120,92... Минимальный курс евро составил 98,235 руб., максимальный - 98,7825 руб. Было заключено 12495 сделок. Объем торгов составил 34120,92...

.

Рынок акций РФ завершил торги снижением из-за упавшей накануне нефти, а также на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский ASX Australia - на... В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский ASX Australia - на... читать дальше

.

Акционеры ритейлера Fix Price одобрили смену юрисдикции с Кипра в Казахстан, говорится в сообщении ритейлера. Решение было принято на внеочередном собрании акционеров 9 ноября. Решение было принято на внеочередном собрании акционеров 9 ноября. Fix Price планирует сохранить листинг GDR на Лондонской фондовой бирже и Московской... Fix Price планирует сохранить листинг GDR на Лондонской фондовой бирже и Московской... читать дальше

.

Совет директоров "ФосАгро" по итогам рассмотрения отчетности за 9 месяцев рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в 291 руб. на акцию, сообщила компания. Общая сумма выплат может составить 37,7 млрд руб. - на уровне 100% скорректированного FCF компании за 2-й и... Общая сумма выплат может составить 37,7 млрд руб. - на уровне 100% скорректированного FCF компании за 2-й и... читать дальше

.

Диалога с внешними регуляторами по активам инвесторов, заблокированным в России и на Западе, сейчас нет, но есть заинтересованность нерезидентов убедить их дать разрешение на обмен, заявил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин. "Диалог не идёт с иностранными... "Диалог не идёт с иностранными... читать дальше

.

Банк России и "СПБ биржа" анализируют последствия введенных санкций против торговой площадки, регулятор надеется, что инвесторы смогут продать иностранные бумаги до конца срока действия лицензии OFAC, заявил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению... читать дальше

.

Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 82,94 рубля на акцию, при том что рынок прогнозировал их на уровне 56,8 рубля. Как сообщила компания, реестр для получения дивидендов "Газпром нефти" предполагается закрыть 27... Как сообщила компания, реестр для получения дивидендов "Газпром нефти" предполагается закрыть 27... читать дальше

.

Госдума на заседании в четверг приняла во втором чтении законопроект, который вводит с 2024 г. обязательное перечисление налоговыми агентами НДФЛ в бюджет два раза в месяц, по замыслу депутатов эта норма обеспечит стабильные поступления в региональные бюджеты, которые получают... читать дальше

.

Цены на нефть активно растут вечером в четверг. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:03 мск составляет $80,64 за баррель, что на $1,1 (1,38%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:03 мск составляет $80,64 за баррель, что на $1,1 (1,38%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI... Фьючерсы на нефть WTI...

.

Бюджет госпрограммы субсидирования производства сельхозтехники для ее продажи аграриям на льготных условиях ("программа 1432") на 2023 год будет увеличен до 8 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг. "Президент... "Президент... читать дальше

.

Собственники и менеджмент "СПБ биржи" столкнутся с серьезным вызовом относительно долгосрочной жизнеспособности торговой площадки, им нужно находить новые ниши, где они смогут найти конкурентное преимущество, считает первый зампред Банка России Владимир Чистюхин. Минфин... Минфин... читать дальше

.

Сбербанк в ноябре-декабре ожидает резкого замедления темпов роста кредитования юрлиц, сообщил журналистам первый зампред правления банка Александр Ведяхин. "Мы ожидаем, что увидим уже в ноябре и декабре резкое снижение темпов по кредитованию юридических лиц", - сказал... "Мы ожидаем, что увидим уже в ноябре и декабре резкое снижение темпов по кредитованию юридических лиц", - сказал... читать дальше

.

Американские фондовые индексы не показывают единой динамики в начале торгов в четверг, трейдеры оценивают корпоративные отчеты и статданные. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 16:52 мск в четверг снизился на 0,07% и составил 34089,76... Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 16:52 мск в четверг снизился на 0,07% и составил 34089,76... читать дальше

.