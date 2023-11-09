.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1621,4 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
В сентябре промпроизводство в РФ выросло на 5,6%
Рост промпроизводства в РФ в сентябре ускорился до 5,6% после 5,4% в августе, сообщил Росстат. Данные оказались чуть сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 5,5%. В январе-сентябре промпроизводство увеличилось на 3,3%
 
ЦБ предложил для банков ввести обязательный стандарт урегулирования долгов физлиц
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина предложила сделать обязательным для всех банков стандарт защиты прав и интересов заемщиков при урегулировании задолженности. ЦБ в апреле этого года предложил банкам механизм взаимодействия для решения проблемы...
 
Субсидии на экспорт продукции МСП увеличат в 2 раза
Власти намерены увеличить экспортный потенциал малых и средний предприятий. Минэкономразвития разработало проект приказа о дополнительных мерах поддержки МСП, которые продают товары за рубеж. В соответствии с ним предельное значение суммы оказания...
 
Для 42% самозанятость является лишь подработкой
Для 42% самозанятых работа на себя является только подработкой, они имеют основную работу по трудовому договору, сообщили "Российской газете" в Федеральной налоговой службе (ФНС). Это позволяет самозанятым людям иметь доступ к социальным гарантиям,...
 
09 ноября 2023 года 10:13

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1621,4 млрд руб.

 0
9 ноября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 9 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 1621,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1317,2 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
09 ноября 2023 года 11:17
Квартальная прибыль Sony снизилась на 29%
Японская Sony Corp. во втором квартале 2023 финансового года сократила чистую прибыль на 29% - до 200,105 млрд иен ($1,33 млрд) по сравнению с 281,7 млрд иен за аналогичный период прошлого года. Результат не оправдал ожиданий аналитиков. Эксперты, опрошенные Quick, в среднем...    читать дальше
.
09 ноября 2023 года 11:04
Минфин вновь подтвердил свое намерение не возобновлять размещение ОФЗ-н
Планов выпускать облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) у Минфина нет, этот инструмент никогда не был значимым источником заимствований, сообщил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов министерства Денис Мамонов в ходе...    читать дальше
.
09 ноября 2023 года 10:56
Квартальная выручка VK выросла на 37% в годовом выражении
По итогам 3-го квартала выручка VK составила 33 млрд рублей, что на 37% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщила компания. Показатель оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Ранее опрошенные аналитики прогнозировали выручку в размере 32,08 млрд...    читать дальше
.
09 ноября 2023 года 10:48
Росстат перенес публикацию статистики по недельной инфляции в РФ с 9 на 10 ноября
Росстат перенес публикацию оперативной статистической информации, в частности данных по недельной инфляции, с 9 на 10 ноября. Соответствующая информация содержится на сайте Росстата в разделе анонсов.

В пресс-службе Росстата сообщили, что перенос носит технический...    читать дальше
.
09 ноября 2023 года 10:37
Квартальная прибыль Disney выросла в 1,6 раза
Американская Walt Disney Co., крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, увеличила чистую прибыль в четвертом финансовом квартале в 1,6 раза.

Как говорится в пресс-релизе Disney, чистая прибыль по итогам финквартала, завершившегося 30 сентября, составила...    читать дальше
.
09 ноября 2023 года 10:28
Выручка "Ростелекома" в 3-м квартале увеличидась на 14%
ПАО "Ростелеком" по итогам 3-го квартала 2023 года увеличило выручку на 14% - до 173,928 млрд рублей по сравнению с 152,147 млрд рублей в июле-сентябре 2022 года, сообщила компания.

Рост показателя в компании связывают с увеличением доходов от цифровых сервисов (на...    читать дальше
.
09 ноября 2023 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 9 ноября снижается
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,88 пункта (0,181%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3239,55 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 3,18 пункта (0,286%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
.
09 ноября 2023 года 10:21
Банк России продал юани на 0,8 млрд руб. с расчетами 8 ноября
Банк России продал валюту с расчетами 8 ноября на 0,8 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

Банк России временно увеличивал объем...    читать дальше
.
09 ноября 2023 года 10:13
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1621,4 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 9 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 1621,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.
09 ноября 2023 года 10:12
Инвесторы после роста ставки ЦБ готовы перевести не более 20% вложений из акций в консервативные инструменты - БКС
Большинство инвесторов не готовы выводить более 20% портфеля акций в консервативные инструменты на фоне роста ключевой ставки Банка России до 15%, свидетельствуют данные опроса "БКС Мир инвестиций".

В среднем респонденты готовы перенаправить 16% своих вложений из акций...    читать дальше
.
09 ноября 2023 года 10:04
Российский рынок акций начал торги в красной зоне
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в красной зоне на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и упавшей нефти (Brent торгуется ниже $80 за баррель).

Европейские рынки акций завершили торги в среду в плюсе, исключением стал британский...    читать дальше
.
09 ноября 2023 года 10:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 90,42/94,5 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,42/94,5 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 39 коп., Cредний курс продажи упал...
.
09 ноября 2023 года 09:53
Доля российского рубля во внешнеторговых расчетах Белоруссии выросла до 65%
Структура внешнеторговых платежей Белоруссии существенно изменилась в связи с перестройкой географии внешней торговли, сообщил в начальник управления финансовой стабильности Национального банка Белоруссии Игорь Могилевич.

"Доля доллара США в обслуживании платежей за...    читать дальше
.
09 ноября 2023 года 09:45
Производство водки в РФ в январе-октябре сократилось на 5,7%, вина - на 8,2%
Алкогольные предприятия РФ за 10 месяцев этого года произвели 63,2 млн декалитров (дал) водки, что на 5,7% меньше, чем годом ранее, сообщает Росалкогольтабакконтроль (бывшее Росалкогольрегулирование). По сравнению с 10 месяцами 2021 года (62,2 млн дал) производство в этом году...    читать дальше
.
09 ноября 2023 года 09:36
Доллар слабо растет к евро, иене и фунту
Доллар США незначительно укрепляется к евро, иене и фунту стерлингов на торгах в четверг.

Внимание трейдеров направлено на еженедельные данные о количестве новых заявок на пособие по безработице в США, которые будут обнародованы в 16:30 мск в четверг. Кроме того,...    читать дальше
.
09 ноября 2023 года 09:30
Сбербанк высказался за одинаковый подход к открытию сервисов всеми игроками рынка
Сбербанк выступает за одинаковый подход к открытию всеми игроками рынка своих сервисов для других участников.

"Сейчас у нас в финансовом секторе конкурируют не только банки с банками, но и экосистемы, и e-comm, и digital-компании, которые тоже приходят. У них банки...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.