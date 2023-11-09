Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1621,4 млрд руб.

9 ноября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 9 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 1621,4 млрд руб.

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Японская Sony Corp. во втором квартале 2023 финансового года сократила чистую прибыль на 29% - до 200,105 млрд иен ($1,33 млрд) по сравнению с 281,7 млрд иен за аналогичный период прошлого года. Результат не оправдал ожиданий аналитиков. Эксперты, опрошенные Quick, в среднем... читать дальше

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Планов выпускать облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) у Минфина нет, этот инструмент никогда не был значимым источником заимствований, сообщил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов министерства Денис Мамонов в ходе... читать дальше

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По итогам 3-го квартала выручка VK составила 33 млрд рублей, что на 37% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщила компания. Показатель оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Ранее опрошенные аналитики прогнозировали выручку в размере 32,08 млрд... читать дальше

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Росстат перенес публикацию оперативной статистической информации, в частности данных по недельной инфляции, с 9 на 10 ноября. Соответствующая информация содержится на сайте Росстата в разделе анонсов. В пресс-службе Росстата сообщили, что перенос носит технический... В пресс-службе Росстата сообщили, что перенос носит технический... читать дальше

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Американская Walt Disney Co., крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, увеличила чистую прибыль в четвертом финансовом квартале в 1,6 раза. Как говорится в пресс-релизе Disney, чистая прибыль по итогам финквартала, завершившегося 30 сентября, составила... Как говорится в пресс-релизе Disney, чистая прибыль по итогам финквартала, завершившегося 30 сентября, составила... читать дальше

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ПАО "Ростелеком" по итогам 3-го квартала 2023 года увеличило выручку на 14% - до 173,928 млрд рублей по сравнению с 152,147 млрд рублей в июле-сентябре 2022 года, сообщила компания. Рост показателя в компании связывают с увеличением доходов от цифровых сервисов (на... Рост показателя в компании связывают с увеличением доходов от цифровых сервисов (на... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,88 пункта (0,181%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3239,55 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 3,18 пункта (0,286%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 3,18 пункта (0,286%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Банк России продал валюту с расчетами 8 ноября на 0,8 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Банк России временно увеличивал объем... Банк России временно увеличивал объем... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 9 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 1621,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Большинство инвесторов не готовы выводить более 20% портфеля акций в консервативные инструменты на фоне роста ключевой ставки Банка России до 15%, свидетельствуют данные опроса "БКС Мир инвестиций". В среднем респонденты готовы перенаправить 16% своих вложений из акций... В среднем респонденты готовы перенаправить 16% своих вложений из акций... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в красной зоне на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и упавшей нефти (Brent торгуется ниже $80 за баррель). Европейские рынки акций завершили торги в среду в плюсе, исключением стал британский... Европейские рынки акций завершили торги в среду в плюсе, исключением стал британский... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,42/94,5 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 39 коп., Cредний курс продажи упал...

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Структура внешнеторговых платежей Белоруссии существенно изменилась в связи с перестройкой географии внешней торговли, сообщил в начальник управления финансовой стабильности Национального банка Белоруссии Игорь Могилевич. "Доля доллара США в обслуживании платежей за... "Доля доллара США в обслуживании платежей за... читать дальше

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Алкогольные предприятия РФ за 10 месяцев этого года произвели 63,2 млн декалитров (дал) водки, что на 5,7% меньше, чем годом ранее, сообщает Росалкогольтабакконтроль (бывшее Росалкогольрегулирование). По сравнению с 10 месяцами 2021 года (62,2 млн дал) производство в этом году... читать дальше

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Доллар США незначительно укрепляется к евро, иене и фунту стерлингов на торгах в четверг. Внимание трейдеров направлено на еженедельные данные о количестве новых заявок на пособие по безработице в США, которые будут обнародованы в 16:30 мск в четверг. Кроме того,... Внимание трейдеров направлено на еженедельные данные о количестве новых заявок на пособие по безработице в США, которые будут обнародованы в 16:30 мск в четверг. Кроме того,... читать дальше

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Сбербанк выступает за одинаковый подход к открытию всеми игроками рынка своих сервисов для других участников. "Сейчас у нас в финансовом секторе конкурируют не только банки с банками, но и экосистемы, и e-comm, и digital-компании, которые тоже приходят. У них банки... "Сейчас у нас в финансовом секторе конкурируют не только банки с банками, но и экосистемы, и e-comm, и digital-компании, которые тоже приходят. У них банки... читать дальше

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