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08 ноября 2023 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 92,1619 руб.

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8 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 26,19 коп. и составил 92,1619 руб.

Минимальный курс доллара США составил 91,7625 руб., максимальный - 92,4975 руб. Было заключено 16036 сделок. Объем торгов составил 71539,38 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 92,0175 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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