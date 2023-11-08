Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 98,4848 руб.

Минимальный курс евро составил 98 руб., максимальный - 98,735 руб. Было заключено 4403 сделки. Объем торгов составил 14212,53 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 98,09 руб. за евро.

8 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 27,14 коп. и составил 98,4848 руб.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 40,30 коп. и составил 98,3496 руб. Минимальный курс евро составил 97,7875 руб., максимальный - 98,765 руб. Было заключено 10824 сделки. Объем торгов составил 25861,9... Минимальный курс евро составил 97,7875 руб., максимальный - 98,765 руб. Было заключено 10824 сделки. Объем торгов составил 25861,9...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 26,19 коп. и составил 92,1619 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,7625 руб., максимальный - 92,4975 руб. Было заключено 16036 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,7625 руб., максимальный - 92,4975 руб. Было заключено 16036 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,92 коп. и составил 12,6586 руб. Минимальный курс юаня составил 12,603 руб., максимальный - 12,696 руб. Была заключена 41791 сделка. Объем торгов составил 89592,7 млн... Минимальный курс юаня составил 12,603 руб., максимальный - 12,696 руб. Была заключена 41791 сделка. Объем торгов составил 89592,7 млн...

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Рынок акций РФ завершил торги слабым снижением по индексу МосБиржи, индекс РТС вырос. В среду на рынках Азии преобладала негативная динамика индексов акций, подрос лишь австралийский ASX Australia. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в парламенте сегодня, что ЦБ... В среду на рынках Азии преобладала негативная динамика индексов акций, подрос лишь австралийский ASX Australia. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в парламенте сегодня, что ЦБ... читать дальше

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Правительство РФ готово через квартал после начала действия закона, увеличивающего налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по газу для индексации оптовых цен на газ, скорректировать его для независимых производителей. Правительство внесло в Госдуму законопроект,... Правительство внесло в Госдуму законопроект,... читать дальше

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РФ к 8 ноября собрала 98,1 млн тонн пшеницы (в бункерном весе), что на 11,2 млн тонн меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (109,3 млн тонн), сообщается в оперативной информации региональных органов управления АПК. Урожайность пшеницы составила 32,5 ц/га против... Урожайность пшеницы составила 32,5 ц/га против... читать дальше

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Портфель потребительских кредитов в Сбербанке в октябре, по предварительным данным, вырос на 0,5% после роста на 0,7% в сентябре и на 2% в августе. "Кредитный портфель по "потребам" вырос буквально на 0,5%, а общий прирост (розничного) портфеля составил где-то 2%. Мы... "Кредитный портфель по "потребам" вырос буквально на 0,5%, а общий прирост (розничного) портфеля составил где-то 2%. Мы... читать дальше

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Американские фондовые индексы слабо повышаются на торгах в среду. Трейдеры оценивают корпоративные отчеты и ждут выступлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС). Председатель ФРС Джером Пауэлл открыл в среду конференцию, приуроченную к 100-летней... Председатель ФРС Джером Пауэлл открыл в среду конференцию, приуроченную к 100-летней... читать дальше

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Алмазодобывающая компания De Beers в ходе девятого в этом году цикла продаж сократила реализацию продукции до $80 млн, говорится в сообщении Anglo American plc, контролирующей De Beers. Это почти в 6 раз ниже уровня годичной давности ($454 млн) и в 2,5 раза меньше предыдущего... читать дальше

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Число поездок иностранных граждан в Россию с целью туризма с января по сентябрь 2023 года составило более 429 тыс., что на 191%, или в 2,9 раза, больше, чем за тот же период годом ранее, общее число международных прибытий выросло на 16% и составило почти 11,8 млн, сообщает... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 17,77 коп. и составил 92,2 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,7175 руб., максимальный - 92,435 руб. Было заключено 7558 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 91,7175 руб., максимальный - 92,435 руб. Было заключено 7558 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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РФ в январе-сентябре 2023 года экспортировала 1,3 млн тонн рапсового масла, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Экспортная выручка выросла на 40%, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе. В последние годы крупнейшим покупателем... В последние годы крупнейшим покупателем... читать дальше

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Латвия по показателю ВВП на душу населения сможет достичь среднего уровня в ЕС ориентировочно к 2050 году, прогнозирует президент Банка Латвии Мартиньш Казакс. "Даже если предположить, что в будущем рост экономики страны каким-то образом может продолжиться нынешними... "Даже если предположить, что в будущем рост экономики страны каким-то образом может продолжиться нынешними... читать дальше

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Российские разработчики специализированного софта для промышленных предприятий - систем автоматизированного проектирования (САПР) - за два года удвоили свою выручку, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. "У нас вчера была... "У нас вчера была... читать дальше

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Правительство РФ внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс об индексации на 20% государственной пошлины за выдачу заграничного паспорта нового поколения, сейчас пошлина составляет 5 тыс. руб., предлагается 6 тыс. руб. Поправки внесены ко второму чтению налогового... Поправки внесены ко второму чтению налогового... читать дальше

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Санкции Минфина США не оказали влияния на работу Почта банка, он был отключен от SWIFT еще до введения ограничений, сообщил глава ВТБ Андрей Костин. OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 3... OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 3... читать дальше

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