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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 ноября составили по Российской Федерации 2620,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2402,1 млрд руб. На... На... читать дальше

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ВТБ первым среди российских банков разработал технологию снятия цифровых рублей через банкоматы и представил ее в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2023, говорится в сообщении пресс-службы. Для снятия наличных со счета цифрового рубля нужно... Для снятия наличных со счета цифрового рубля нужно... читать дальше

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Запуск системы газопроводов центрально-азиатского региона в реверсном режиме с организацией поставок российского газа будет способствовать развитию всего региона Центральной Азии, заявил президент России Владимир Путин в интервью газете "Казахстанская правда" в преддверии... читать дальше

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Минфин предложил комплекс мер, по ужесточению контроля за трансфертным ценообразованием по внешним сделкам для предотвращения уклонения от уплаты налогов и занижения выручки с тем, чтобы при продаже, прежде всего товаров биржевой торговли, компании использовали рыночные... читать дальше

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ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 9 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-585 объемом 200 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2023 год с 12,92 млн б/с до 12,90 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации (EIA) ведомства. Тем не менее, данный прогнозный показатель... Тем не менее, данный прогнозный показатель... читать дальше

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Сегодня фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме австралийского, слабо снижаются в ходе торгов. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в парламенте в среду, что ЦБ может рассмотреть возможность изменения денежно-кредитной политики не... Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в парламенте в среду, что ЦБ может рассмотреть возможность изменения денежно-кредитной политики не... читать дальше

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Бюджетный стимул в результате возвращения к цене отсечения в бюджетных правилах, уплаты отсроченных социальных платежей и введения экспортных пошлин, привязанных к рублю, может увеличиться в ближайшую трехлетку на 1,3-1,7 п.п. ВВП ежегодно, следует из оценок Банка... читать дальше

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Ослабление рубля и высокие ставки начали ограничивать импорт Ограничивающее влияние на рост импорта с середины 3-го квартала 2023 года начали оказывать произошедшее ослабление рубля и более высокие процентные ставки в экономике, говорится в докладе о денежно-кредитной политике (ДКП), опубликованном Банком России. "С учетом лагов... "С учетом лагов... читать дальше

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Головная компания ПАО "Газпром" за 9 месяцев 2023 года неожиданно получила прибыль по РСБУ в размере 446,103 млрд рублей (после 779,798 млрд рублей годом ранее), сообщается в бухгалтерской отчетности компании. В середине 2022 года был выведен из строя газопровод... В середине 2022 года был выведен из строя газопровод... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 200,05 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 1,56 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали новости компаний, статданные и заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС). Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник вырос на 0,17% и составил... Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник вырос на 0,17% и составил... читать дальше

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Доллар США слабо менялся на Московской бирже утром в среду, рубль не проявляет заметной динамики под влиянием противоречивых факторов. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,33 руб. (+6,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при... По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,33 руб. (+6,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при... читать дальше

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