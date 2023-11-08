08 ноября 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
8 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|октябрь 2023
|12:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|сентябрь 2023
|13:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|сентябрь 2023
|16:30
|Запасы на оптовых складах США
|сентябрь 2023
|16:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|сентябрь 2023
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 04 по 10 ноября
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
08 ноября 2023 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 ноября составили по Российской Федерации 2620,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2402,1 млрд руб.
На... читать дальше
.
08 ноября 2023 года 09:24
ВТБ первым среди российских банков разработал технологию снятия цифровых рублей через банкоматы и представил ее в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2023, говорится в сообщении пресс-службы.
Для снятия наличных со счета цифрового рубля нужно... читать дальше
.
08 ноября 2023 года 09:17
Запуск системы газопроводов центрально-азиатского региона в реверсном режиме с организацией поставок российского газа будет способствовать развитию всего региона Центральной Азии, заявил президент России Владимир Путин в интервью газете "Казахстанская правда" в преддверии... читать дальше
.
08 ноября 2023 года 09:07
Минфин предложил комплекс мер, по ужесточению контроля за трансфертным ценообразованием по внешним сделкам для предотвращения уклонения от уплаты налогов и занижения выручки с тем, чтобы при продаже, прежде всего товаров биржевой торговли, компании использовали рыночные... читать дальше
.
08 ноября 2023 года 09:05
ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 9 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-585 объемом 200 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
.
08 ноября 2023 года 09:00
Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2023 год с 12,92 млн б/с до 12,90 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации (EIA) ведомства.
Тем не менее, данный прогнозный показатель... читать дальше
.
08 ноября 2023 года 08:53
Сегодня фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме австралийского, слабо снижаются в ходе торгов.
Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в парламенте в среду, что ЦБ может рассмотреть возможность изменения денежно-кредитной политики не... читать дальше
.
08 ноября 2023 года 08:46
Бюджетный стимул в результате возвращения к цене отсечения в бюджетных правилах, уплаты отсроченных социальных платежей и введения экспортных пошлин, привязанных к рублю, может увеличиться в ближайшую трехлетку на 1,3-1,7 п.п. ВВП ежегодно, следует из оценок Банка... читать дальше
.
08 ноября 2023 года 08:40
Минэкономразвития поддержало концепцию предложений Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) об освобождении от налогов передачи в прямое владение российским бенефициарам акций и долей в экономически значимых организациях (ЭЗО) в процессе исключения из цепи... читать дальше
.
08 ноября 2023 года 08:38
Ограничивающее влияние на рост импорта с середины 3-го квартала 2023 года начали оказывать произошедшее ослабление рубля и более высокие процентные ставки в экономике, говорится в докладе о денежно-кредитной политике (ДКП), опубликованном Банком России.
"С учетом лагов... читать дальше
.
08 ноября 2023 года 08:34
Головная компания ПАО "Газпром" за 9 месяцев 2023 года неожиданно получила прибыль по РСБУ в размере 446,103 млрд рублей (после 779,798 млрд рублей годом ранее), сообщается в бухгалтерской отчетности компании.
В середине 2022 года был выведен из строя газопровод... читать дальше
.
08 ноября 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 200,05 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
.
08 ноября 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
08 ноября 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 1,56 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
08 ноября 2023 года 08:26
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали новости компаний, статданные и заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС).
Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник вырос на 0,17% и составил... читать дальше
.
08 ноября 2023 года 08:20
Доллар США слабо менялся на Московской бирже утром в среду, рубль не проявляет заметной динамики под влиянием противоречивых факторов.
По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,33 руб. (+6,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при... читать дальше
.