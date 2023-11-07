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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 92,4238 руб.
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07 ноября 2023 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 92,4238 руб.

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7 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,28 коп. и составил 92,4238 руб.

Минимальный курс доллара США составил 92,1725 руб., максимальный - 92,94 руб. Было заключено 28136 сделок. Объем торгов составил 100765,1 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 92,26 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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