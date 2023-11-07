Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 98,7562 руб.

Минимальный курс евро составил 98,5025 руб., максимальный - 99,2825 руб. Была заключена 5341 сделка. Объем торгов составил 12393,32 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 98,5475 руб. за евро.

7 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15,68 коп. и составил 98,7562 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 59470,736 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 248,449 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 28,74 коп. и составил 98,7526 руб. Минимальный курс евро составил 98,4525 руб., максимальный - 99,375 руб. Было заключено 25080 сделок. Объем торгов составил 32518,33... Минимальный курс евро составил 98,4525 руб., максимальный - 99,375 руб. Было заключено 25080 сделок. Объем торгов составил 32518,33...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,28 коп. и составил 92,4238 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,1725 руб., максимальный - 92,94 руб. Было заключено 28136 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 92,1725 руб., максимальный - 92,94 руб. Было заключено 28136 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,12 коп. и составил 12,6678 руб. Минимальный курс юаня составил 12,627 руб., максимальный - 12,735 руб. Было заключено 68314 сделок. Объем торгов составил 134898,47... Минимальный курс юаня составил 12,627 руб., максимальный - 12,735 руб. Было заключено 68314 сделок. Объем торгов составил 134898,47...

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В 3-м квартале т.г. рост ВВП РФ составил, по расчетам ЦБ, 5,1% в годовом выражении, соответствующая оценка содержится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике. В 1-м квартале 2023 года, по данным Росстата, ВВП РФ снизился на 1,8% в годовом выражении, во 2-м... В 1-м квартале 2023 года, по данным Росстата, ВВП РФ снизился на 1,8% в годовом выражении, во 2-м... читать дальше

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Инфляция в России в годовом выражении постепенно начнет снижаться весной 2024 года по мере увеличения сберегательной активности населения вследствие более высоких ставок, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике. "В дальнейшем расширение спроса... "В дальнейшем расширение спроса... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги незначительными разнонаправленными движениями индексов, завершил вторник в мажоре. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,35% и составил 3246,34пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,35% и составил 3246,34пункта. Индекс РТС к 18:50 мск подрос на 0,31% - до 1107,2 пункта.... Индекс РТС к 18:50 мск подрос на 0,31% - до 1107,2 пункта.... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Московского кредитного банка (МКБ) и его облигаций серий 001Р-03 - 001Р-04 на уровне А+(RU), субординированных облигаций - на уровне BB(RU), прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в... читать дальше

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Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) за октябрь 2023 года потеряли еще $2,1 млрд, что соответствует 36,6 тонны золота, подсчитал World Gold Council (WGC). По мнению WGC, драйвером оттока были растущие ставки основных центробанков мира.... По мнению WGC, драйвером оттока были растущие ставки основных центробанков мира.... читать дальше

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"СПБ биржа", приостановившая торги иностранными бумагами для проведения комплаенс-процедур и консультаций с контрагентами в связи с введением санкций США, не начнет проводить сделки и с 37 акциями, имеющими первичный листинг на Гонконгской фондовой бирже, о начале проведения... читать дальше

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Предложенный Минфином дисконт цены Urals к Brent в расчете нефтяных налогов необходимо установить только на 2024 год, а не на трехлетний период, заявил глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров в ходе заседания комитета во вторник. Минфин согласился обсудить это... читать дальше

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Вечером во вторник нефтяные цены падают более чем на 2,5% на фоне укрепления доллара США. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:07 мск составляла $82,88 за баррель, что на $2,3 (2,7%) ниже, чем на закрытие предыдущей... Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:07 мск составляла $82,88 за баррель, что на $2,3 (2,7%) ниже, чем на закрытие предыдущей... читать дальше

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Хозяйства всех категорий стран ЕАЭС за 9 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизили производство сельхозпродукции на 0,3%, сообщается в пресс-релизе ЕЭК. Рост наблюдался в Армении (на 1,6%), России (+1,3%) и Киргизии (+0,1%), снижение -... Рост наблюдался в Армении (на 1,6%), России (+1,3%) и Киргизии (+0,1%), снижение -... читать дальше

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Котировка Argus остается в расчете цены на нефть для определения НДПИ, но на базисе FOB, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании комитета по бюджету Госдумы. По его словам, если фактический дисконт Urals к Brent будет больше, чем в налогообложении,... По его словам, если фактический дисконт Urals к Brent будет больше, чем в налогообложении,... читать дальше

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Американские фондовые индикаторы движутся разнонаправленно в начале торгов во вторник, инвесторы оценивают новости компаний, статданные и заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС). Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 16:51 мск опустился... Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 16:51 мск опустился... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 53,80 коп. и составил 92,3777 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,14 руб., максимальный - 92,915 руб. Было заключено 8564 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 92,14 руб., максимальный - 92,915 руб. Было заключено 8564 сделки. Объем торгов... читать дальше

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