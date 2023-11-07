07 ноября 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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7 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Промышленное производство в Германии
|сентябрь 2023
|13:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|сентябрь 2023
|16:30
|Внешнеторговый баланс США
|сентябрь 2023
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07 ноября 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 59470,736 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 248,449 млрд руб., или на...
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07 ноября 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 28,74 коп. и составил 98,7526 руб.
Минимальный курс евро составил 98,4525 руб., максимальный - 99,375 руб. Было заключено 25080 сделок. Объем торгов составил 32518,33...
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07 ноября 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,28 коп. и составил 92,4238 руб.
Минимальный курс доллара США составил 92,1725 руб., максимальный - 92,94 руб. Было заключено 28136 сделок. Объем торгов... читать дальше
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07 ноября 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,12 коп. и составил 12,6678 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,627 руб., максимальный - 12,735 руб. Было заключено 68314 сделок. Объем торгов составил 134898,47...
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07 ноября 2023 года 19:08
В 3-м квартале т.г. рост ВВП РФ составил, по расчетам ЦБ, 5,1% в годовом выражении, соответствующая оценка содержится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.
В 1-м квартале 2023 года, по данным Росстата, ВВП РФ снизился на 1,8% в годовом выражении, во 2-м... читать дальше
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07 ноября 2023 года 19:03
Инфляция в России в годовом выражении постепенно начнет снижаться весной 2024 года по мере увеличения сберегательной активности населения вследствие более высоких ставок, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.
"В дальнейшем расширение спроса... читать дальше
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07 ноября 2023 года 18:58
Российский фондовый рынок, начавший торги незначительными разнонаправленными движениями индексов, завершил вторник в мажоре.
Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,35% и составил 3246,34пункта.
Индекс РТС к 18:50 мск подрос на 0,31% - до 1107,2 пункта.... читать дальше
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07 ноября 2023 года 18:52
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Московского кредитного банка (МКБ) и его облигаций серий 001Р-03 - 001Р-04 на уровне А+(RU), субординированных облигаций - на уровне BB(RU), прогноз по рейтингу - "стабильный", сообщается в... читать дальше
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07 ноября 2023 года 18:46
Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) за октябрь 2023 года потеряли еще $2,1 млрд, что соответствует 36,6 тонны золота, подсчитал World Gold Council (WGC).
По мнению WGC, драйвером оттока были растущие ставки основных центробанков мира.... читать дальше
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07 ноября 2023 года 18:40
"СПБ биржа", приостановившая торги иностранными бумагами для проведения комплаенс-процедур и консультаций с контрагентами в связи с введением санкций США, не начнет проводить сделки и с 37 акциями, имеющими первичный листинг на Гонконгской фондовой бирже, о начале проведения... читать дальше
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07 ноября 2023 года 18:34
Предложенный Минфином дисконт цены Urals к Brent в расчете нефтяных налогов необходимо установить только на 2024 год, а не на трехлетний период, заявил глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров в ходе заседания комитета во вторник. Минфин согласился обсудить это... читать дальше
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07 ноября 2023 года 18:27
Вечером во вторник нефтяные цены падают более чем на 2,5% на фоне укрепления доллара США.
Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:07 мск составляла $82,88 за баррель, что на $2,3 (2,7%) ниже, чем на закрытие предыдущей... читать дальше
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07 ноября 2023 года 18:23
Хозяйства всех категорий стран ЕАЭС за 9 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизили производство сельхозпродукции на 0,3%, сообщается в пресс-релизе ЕЭК.
Рост наблюдался в Армении (на 1,6%), России (+1,3%) и Киргизии (+0,1%), снижение -... читать дальше
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07 ноября 2023 года 18:16
Котировка Argus остается в расчете цены на нефть для определения НДПИ, но на базисе FOB, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании комитета по бюджету Госдумы.
По его словам, если фактический дисконт Urals к Brent будет больше, чем в налогообложении,... читать дальше
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07 ноября 2023 года 18:08
Американские фондовые индикаторы движутся разнонаправленно в начале торгов во вторник, инвесторы оценивают новости компаний, статданные и заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС).
Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 16:51 мск опустился... читать дальше
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07 ноября 2023 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 53,80 коп. и составил 92,3777 руб.
Минимальный курс доллара США составил 92,14 руб., максимальный - 92,915 руб. Было заключено 8564 сделки. Объем торгов... читать дальше
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