Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,669 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,626 руб., максимальный - 12,701 руб. Было заключено 7558 сделок. Объем торгов составил 12978,27 млн руб., что на 90% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,679 руб. за юань.

6 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,05 коп. и составил 12,669 руб.

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, который до 30 июня 2026 года разрешает розничную продажу алкогольной продукции владельцами магазинов беспошлинной торговли (duty free) в магазинах в зоне вылета и прилета аэропортов на внутренних линиях. Документ (N477369-8)... Документ (N477369-8)... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 59365,712 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 326,958 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 63,72 коп. и составил 92,321 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,0525 руб., максимальный - 92,6425 руб. Было заключено 3239 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 92,0525 руб., максимальный - 92,6425 руб. Было заключено 3239 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,05 коп. и составил 12,669 руб. Минимальный курс юаня составил 12,626 руб., максимальный - 12,701 руб. Было заключено 7558 сделок. Объем торгов составил 12978,27 млн... Минимальный курс юаня составил 12,626 руб., максимальный - 12,701 руб. Было заключено 7558 сделок. Объем торгов составил 12978,27 млн...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,31 коп. и составил 99,04 руб. Минимальный курс евро составил 98,7175 руб., максимальный - 99,3975 руб. Было заключено 11334 сделки. Объем торгов составил 3735,39 млн... Минимальный курс евро составил 98,7175 руб., максимальный - 99,3975 руб. Было заключено 11334 сделки. Объем торгов составил 3735,39 млн...

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Минпромторг РФ считает сбалансированным и справедливым текущий уровень привязанных к курсу доллара экспортных пошлин на несырьевые товары, в том числе на удобрения. "Мы считаем, что на сегодняшний день это справедливое для всех было решение, оно было сбалансированным", - заявил... читать дальше

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Рынок акций РФ сохраняет "бычий" настрой вместе с внешними фондовыми площадками и нефтью на ожиданиях скорого завершения монетарного ужесточения в США; индекс МосБиржи превысил 3225 пунктов. Лидерами роста выступают акции "НЛМК" и "Мосбиржи", аутсайдерами - бумаги "СПБ биржи"... читать дальше

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Повышение ЦБ РФ ключевой ставки негативно сказывается на инвестактивности в промышленности, отчасти этот эффект будет компенсирован мерами господдержки, однако увеличение объема их финансирования в рамках уже сверстанного федерального бюджета возможно не ранее второй половины... читать дальше

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Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы растут в понедельник на фоне небольшого потока новостей. Трейдеры по-прежнему полагают, что Федеральная резервная система (ФРС) США завершила подъем процентных ставок, пишет Trading Economics. Трейдеры по-прежнему полагают, что Федеральная резервная система (ФРС) США завершила подъем процентных ставок, пишет Trading Economics. Инфляция в... Инфляция в... читать дальше

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Американский оператор клубных курортов Hilton Grand Vacations договорился о покупке конкурирующей Bluegreen Vacations примерно за $1,5 млрд с учетом долга, говорится в пресс-релизе покупателя. Акционеры Bluegreen получат по $75 за бумагу в рамках транзакции. Сделка... Акционеры Bluegreen получат по $75 за бумагу в рамках транзакции. Сделка... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 15,21 пункта (0,474%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3223,84 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3226,95 (+0,57%) пункта,... читать дальше

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Цены на нефть продолжают расти днем в понедельник на планах РФ и Саудовской Аравии. В воскресенье саудовское государственное агентство сообщило со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики, что страна не станет менять объем добровольного сокращения... В воскресенье саудовское государственное агентство сообщило со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики, что страна не станет менять объем добровольного сокращения... читать дальше

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Реальные доходы населения стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) во втором квартале 2023 года увеличились на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев. Повышение доходов населения отмечено по итогам четвертого квартала подряд, однако темпы роста... читать дальше

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уверенно выросли в понедельник благодаря усилившимся ожиданиям, что Федеральная резервная система (ФРС) завершила цикл ужесточения политики. Южнокорейский Kospi подскочил на 5,7% по итогам торгов вслед за введением... Южнокорейский Kospi подскочил на 5,7% по итогам торгов вслед за введением... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 65,42 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 92,304 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,66 пункта (0,426%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3222,29 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3225,05 (+0,51%) пункта,... читать дальше

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