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Главная  /  Все новости  /  Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск составил 92,304 руб.
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06 ноября 2023 года 15:45

Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск составил 92,304 руб.

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6 ноября. FINMARKET.RU - На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 65,42 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 92,304 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, средневзвешенный курс доллара США упал на 73,11 коп.

С 25 апреля 2022 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным на 15:30 мск дня торгов.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  Курс доллара США

 
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