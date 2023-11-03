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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,6895 руб.
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03 ноября 2023 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,6895 руб.

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3 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,76 коп. и составил 12,6895 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,519 руб., максимальный - 12,784 руб. Была заключена 74681 сделка. Объем торгов составил 127280,48 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,657 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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