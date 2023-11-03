Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,6895 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,519 руб., максимальный - 12,784 руб. Была заключена 74681 сделка. Объем торгов составил 127280,48 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,657 руб. за юань.

3 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,76 коп. и составил 12,6895 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 59038,754 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 363,973 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,76 коп. и составил 12,6895 руб. Минимальный курс юаня составил 12,519 руб., максимальный - 12,784 руб. Была заключена 74681 сделка. Объем торгов составил 127280,48... Минимальный курс юаня составил 12,519 руб., максимальный - 12,784 руб. Была заключена 74681 сделка. Объем торгов составил 127280,48...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,38 коп. и составил 99,0069 руб. Минимальный курс евро составил 98,31 руб., максимальный - 99,6225 руб. Было заключено 36485 сделок. Объем торгов составил 44830,54 млн... Минимальный курс евро составил 98,31 руб., максимальный - 99,6225 руб. Было заключено 36485 сделок. Объем торгов составил 44830,54 млн...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 21,45 коп. и составил 92,9582 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,3 руб., максимальный - 93,6975 руб. Было заключено 32095 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 92,3 руб., максимальный - 93,6975 руб. Было заключено 32095 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Индия в пятницу разместила дебютный выпуск 50-летних гособлигаций на 100 млрд индийских рупий ($1,2 млрд), встретив высокий спрос со стороны инвесторов. Как говорится в сообщении Резервного банка Индии (RBI), бонды с погашением в 2073 году размещены под доходность в... Как говорится в сообщении Резервного банка Индии (RBI), бонды с погашением в 2073 году размещены под доходность в... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в пятницу ростом (и неделю в целом) на фоне разнополярных внешних сигналов. В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика фондовых индексов (биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня культуры, австралийский ASX Australia вырос на... В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика фондовых индексов (биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня культуры, австралийский ASX Australia вырос на... читать дальше

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Минсельхоз РФ, предложивший с 1 декабря 2023 года запретить экспорт твердой пшеницы на полгода, пояснил причины этого решения - снижение мирового урожая этого зерна и повышенный спрос на него в мире. Как сообщает пресс-служба ведомства, из-за неблагоприятных погодных... Как сообщает пресс-служба ведомства, из-за неблагоприятных погодных... читать дальше

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает поставлять электроэнергию с БелАЭС на Украину. "Но самое главное мы упускаем: мы никуда не денемся от Украины. Нам придется работать в Украине. Никакие американцы, Запад им не помогут. Мы с Владимиром Владимировичем... "Но самое главное мы упускаем: мы никуда не денемся от Украины. Нам придется работать в Украине. Никакие американцы, Запад им не помогут. Мы с Владимиром Владимировичем... читать дальше

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Замедление темпов роста числа рабочих мест в экономике США в октябре является долгожданным сигналом нормализации ситуации на американском рынке труда, заявил глава Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин в интервью CNBC. Он, однако, не стал отвечать на... Он, однако, не стал отвечать на... читать дальше

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Москвичам в праздничные дни следует сохранять бдительность и не впускать в квартиры мошенников, которые могут представляться сотрудниками коммунальных служб, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Городские службы в период... "Городские службы в период... читать дальше

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Росрыболовство повысило до 5,3 млн тонн прогноз вылова рыбы в этом году, прежняя оценка составляла 5,08 млн тонн. "Предполагаем с учетом удачной лососевой путины выйти на объем в 5,3 млн тонн минимум", - сообщил руководитель ведомства Илья Шестаков в кулуарах Веронского... "Предполагаем с учетом удачной лососевой путины выйти на объем в 5,3 млн тонн минимум", - сообщил руководитель ведомства Илья Шестаков в кулуарах Веронского... читать дальше

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Цены на нефть опускаются в пятницу и завершают неделю резким снижением. Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также оценивать перспективы спроса на нефть и ее предложения. Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также оценивать перспективы спроса на нефть и ее предложения. Разрастания конфликта на Ближнем Востоке пока не происходит, при... Разрастания конфликта на Ближнем Востоке пока не происходит, при... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 22,50 коп. и составил 92,9157 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,15 руб., максимальный - 93,5575 руб. Было заключено 9022 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 92,15 руб., максимальный - 93,5575 руб. Было заключено 9022 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Россети" по РСБУ за 9 месяцев составила 458,8 млрд руб. против 36,99 млрд руб. годом ранее, говорится в отчете компании. Увеличение чистой прибыли обусловлено переоценкой финансовых вложений (акции дочерних компаний), находящихся на балансе... Увеличение чистой прибыли обусловлено переоценкой финансовых вложений (акции дочерних компаний), находящихся на балансе... читать дальше

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Участники "Международного делового конгресса", президентом которого является глава "Газпрома" Алексей Миллер, приняли решение о ликвидации юридического лица этой международной организации (International Business Congress (IBC) e. V., Берлин) в Германии. Как говорится в... Как говорится в... читать дальше

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Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в октябре упал до минимальных за пять месяцев 51,8 пункта по сравнению с 53,6 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics,... Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics,... читать дальше

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