Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

3 ноября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 06.11 по 12.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Цены на нефть опускаются в пятницу и завершают неделю резким снижением. Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также оценивать перспективы спроса на нефть и ее предложения. Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также оценивать перспективы спроса на нефть и ее предложения. Разрастания конфликта на Ближнем Востоке пока не происходит, при... Разрастания конфликта на Ближнем Востоке пока не происходит, при... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 22,50 коп. и составил 92,9157 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,15 руб., максимальный - 93,5575 руб. Было заключено 9022 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 92,15 руб., максимальный - 93,5575 руб. Было заключено 9022 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Россети" по РСБУ за 9 месяцев составила 458,8 млрд руб. против 36,99 млрд руб. годом ранее, говорится в отчете компании. Увеличение чистой прибыли обусловлено переоценкой финансовых вложений (акции дочерних компаний), находящихся на балансе... Увеличение чистой прибыли обусловлено переоценкой финансовых вложений (акции дочерних компаний), находящихся на балансе... читать дальше

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Участники "Международного делового конгресса", президентом которого является глава "Газпрома" Алексей Миллер, приняли решение о ликвидации юридического лица этой международной организации (International Business Congress (IBC) e. V., Берлин) в Германии. Как говорится в... Как говорится в... читать дальше

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Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в октябре упал до минимальных за пять месяцев 51,8 пункта по сравнению с 53,6 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics,... Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics,... читать дальше

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Ford Motor (SPB: F) Co., General Motors (SPB: GM) Co. (GM) и Stellantis NV заплатят бастовавшим сотрудникам в среднем чуть более чем по $100 за каждый день их участия в забастовке, пишет The Wall Street Journal. По данным источников газеты, такое условие предусмотрено... По данным источников газеты, такое условие предусмотрено... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в пятницу после публикации статданных, показавших, что рынок труда США ослабевает в результате ужесточения денежно-кредитной политики, а темпы повышения зарплат замедляются. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на... Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 06.11 по 12.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Минфин представил отрасли законопроект, где предлагается новый расчет цены российской нефти Urals для исчисления налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с текстом документа. Цену нефти Urals предлагается... Цену нефти Urals предлагается... читать дальше

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"Московская биржа" 10 ноября включит 8 акций в список ценных бумаг, доступных для заключения сделок на дополнительной (вечерней) торговой сессии, сообщается в пресс-релизе торговой площадки. В список будут добавлены обыкновенные акции "Группы Астра", банка... В список будут добавлены обыкновенные акции "Группы Астра", банка... читать дальше

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В понедельник, 6 ноября, в России нерабочий день, поскольку праздник День народного единства приходится на выходной. В пятницу, 10 ноября, в США праздник - День ветеранов. В пятницу, 10 ноября, в США праздник - День ветеранов. В субботу, 11 ноября, в США праздник - День ветеранов, во Франции праздник - День... В субботу, 11 ноября, в США праздник - День ветеранов, во Франции праздник - День...

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Правительство РФ поддержало инициативу о минимизации негативных налоговых последствий для инвесторов в результате выделения из паевых инвестиционных фондов (ПИФ) заблокированных активов в специальные закрытые фонды (ЗПИФ), следует из заключения правительства, с которым... читать дальше

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ЦБ РФ с 4 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5933,24 (-17,03) руб./грамм; на серебро - 68,9 (+0,99) руб./грамм; на платину - 2754,85 (-28,04) руб./грамм; на палладий - 3341,11 (-40,9) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В течение ближайшей недели с 4 по 10 ноября ожидаются погашения по 29 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 4 по 10 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 130 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 4 по 10 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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