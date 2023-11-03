03 ноября 2023 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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3 ноября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 06.11 по 12.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|06.11.2023
|10:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|сентябрь 2023
|06.11.2023
|18:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|октябрь 2023
|07.11.2023
|10:00
|Промышленное производство в Германии
|сентябрь 2023
|07.11.2023
|13:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|сентябрь 2023
|07.11.2023
|16:30
|Внешнеторговый баланс США
|сентябрь 2023
|08.11.2023
|10:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|октябрь 2023
|08.11.2023
|12:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|сентябрь 2023
|08.11.2023
|13:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|сентябрь 2023
|08.11.2023
|16:30
|Запасы на оптовых складах США
|сентябрь 2023
|08.11.2023
|16:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|сентябрь 2023
|08.11.2023
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 04 по 10 ноября
|09.11.2023
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 22 по 28 октября
|09.11.2023
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 15 по 21 октября
|10.11.2023
|10:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|июль 2022
|10.11.2023
|10:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|сентябрь 2023
|10.11.2023
|10:00
|Промышленное производство в Великобритании
|сентябрь 2023
|10.11.2023
|12:00
|Промышленное производство в Италии
|сентябрь 2023
|10.11.2023
|18:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|ноябрь 2023
|10.11.2023
|22:00
|Бюджет США
|октябрь 2023
|11.11.2023
|10:00
|Предварительная оценка ВВП Великобритании
|III квартал 2023
|12.11.2023
|10:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|сентябрь 2023
Это автоматическое сообщение.
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Дата
Время
Публикация
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Это автоматическое сообщение.
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Размер погашения, всего
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Выпуск
Размер выплат
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