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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 98,913 руб.
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03 ноября 2023 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 98,913 руб.

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3 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,50 коп. и составил 98,913 руб.

Минимальный курс евро составил 98,185 руб., максимальный - 99,4875 руб. Было заключено 3568 сделок. Объем торгов составил 11565,5 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 98,7325 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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