Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 99,0407 руб.

Минимальный курс евро составил 98,1875 руб., максимальный - 99,355 руб. Было заключено 12137 сделок. Объем торгов составил 37909,23 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 99,3225 руб. за евро.

2 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 76,42 коп. и составил 99,0407 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 59378,878 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 177,752 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 76,42 коп. и составил 99,0407 руб. Минимальный курс евро составил 98,1875 руб., максимальный - 99,355 руб. Было заключено 12137 сделок. Объем торгов составил 37909,23... Минимальный курс евро составил 98,1875 руб., максимальный - 99,355 руб. Было заключено 12137 сделок. Объем торгов составил 37909,23...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,15 коп. и составил 93,1727 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,655 руб., максимальный - 93,36 руб. Было заключено 23275 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 92,655 руб., максимальный - 93,36 руб. Было заключено 23275 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,00 коп. и составил 12,7072 руб. Минимальный курс юаня составил 12,641 руб., максимальный - 12,734 руб. Была заключена 60151 сделка. Объем торгов составил 137361,72... Минимальный курс юаня составил 12,641 руб., максимальный - 12,734 руб. Была заключена 60151 сделка. Объем торгов составил 137361,72...

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Рынок акций РФ, начавший торги в плюсе, завершил торги снижением после известий о введении США санкций в отношении ряда российских компаний и банков. США сегодня пополнили санкционные списки по РФ более чем 150 структурами, а также 37 физическими лицами. США также ввели санкции... читать дальше

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Введенные против "СПБ биржи" санкции США не затронут активы клиентов, говорится в сообщении торговой площадки. OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) в четверг внесло СПБ биржу в санкционный... OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) в четверг внесло СПБ биржу в санкционный... читать дальше

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Торги иностранными и российскими акциями на СПБ бирже приостановлены после объявления о введении против нее санкций США. "ПАО "СПБ Биржа" уведомляет участников торгов о принятии следующих решений в отношении всех ценных бумаг, включенных в группы инструментов... "ПАО "СПБ Биржа" уведомляет участников торгов о принятии следующих решений в отношении всех ценных бумаг, включенных в группы инструментов... читать дальше

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Калининградская область получит значительную поддержку в рамках выполнения поручений президента Владимира Путина федеральному правительству. Как сообщается на сайте главы государства, президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства,... читать дальше

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Росстат опубликовал сборник "Продукция сельского хозяйства в 2022 году", в котором уточнил динамику роста сельхозпроизводства в РФ в 2021 и 2022 годах. Как сообщается в документе, изменения внесены в связи с получением итогов Всероссийской сельскохозяйственной микропереписи 2021... читать дальше

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OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) внесло в санкционный список семь российских кредитных организаций: Почта-банк, Абсолют банк, ХКФ банк, Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), банк "Русский... читать дальше

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Госзаказчикам РФ могут продлить на 2024 год право авансировать свои закупки на уровне 50%, говорится в проекте правительственного постановления, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. Этим документом предлагается приостановить до 31 декабря 2024... Этим документом предлагается приостановить до 31 декабря 2024... читать дальше

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США в четверг пополнили санкционные списки по РФ более чем 150 структурами, а также 37 физическими лицами. Согласно пресс-релизу Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), под санкциями оказались замглавы Минпромторга России Алексей... Согласно пресс-релизу Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), под санкциями оказались замглавы Минпромторга России Алексей... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,56 коп. и составил 93,1407 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,7 руб., максимальный - 93,335 руб. Было заключено 7986 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 92,7 руб., максимальный - 93,335 руб. Было заключено 7986 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Правительство Японии одобрило пакет экономических стимулов на общую сумму 17 трлн иен ($112 млрд), в том числе временное снижение подоходного и резидентского налогов, сообщает газета Nikkei. "Темпы повышения зарплат не успевают за ростом цен, - заявил премьер-министр... "Темпы повышения зарплат не успевают за ростом цен, - заявил премьер-министр... читать дальше

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Государство докапитализирует ОАО "РЖД" на 162 млрд рублей, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев на заседании правительства в четверг. "В 2023 г. будет перевезено 1 млрд 147 млн пассажиров, с ростом пассажирооборота на 3,6%. В части грузовых перевозок погрузка на... "В 2023 г. будет перевезено 1 млрд 147 млн пассажиров, с ростом пассажирооборота на 3,6%. В части грузовых перевозок погрузка на... читать дальше

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Совокупные продажи легковых, легких коммерческих (LCV) и грузовых автомобилей, а также автобусов на российском рынке за январь-октябрь 2023 г. увеличились на 56%, до 1 млн 040 тыс. единиц, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" (АО "ППК") -... читать дальше

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