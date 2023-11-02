Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,7004 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,63 руб., максимальный - 12,725 руб. Было заключено 6379 сделок. Объем торгов составил 18340,82 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,692 руб. за юань.

2 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,41 коп. и составил 12,7004 руб.

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OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) внесло "СПБ биржу" в санкционный список, следует из сообщения ведомства. "Интерфакс" направил запрос бирже. "Интерфакс" направил запрос бирже. "СПБ биржа" является площадкой по... "СПБ биржа" является площадкой по...

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Инвестпрограмма ОАО "РЖД" на 2024 г. оценивается в 1,27 трлн руб., сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. "Средства пойдут на решение масштабных задач. Около половины из них будет направлено на создание магистральной инфраструктуры.... "Средства пойдут на решение масштабных задач. Около половины из них будет направлено на создание магистральной инфраструктуры.... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "ЭЛ5-Энерго" по МСФО за девять месяцев 2023 г. составила 3,44 млрд руб. против чистого убытка в размере 8,05 млрд руб. годом ранее, говорится в отчете компании. Выручка увеличилась на 21,8%, до 44,24 млрд руб. EBITDA составила 8,84 млрд руб. против... EBITDA составила 8,84 млрд руб. против... читать дальше

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Американские фондовые индексы уверенно растут в начале торгов в четверг, участники рынка оценивают статданные по рынку труда и квартальные отчеты компаний. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс. и... Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс. и... читать дальше

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Американская нефтяная компания ConocoPhillips сократила чистую прибыль в третьем квартале 2023 года в 1,6 раза, главным образом, из-за снижения цен на углеводороды. Компания объявила о повышении квартальных дивидендов на 14%, до $0,58 на акцию. Как говорится в... Как говорится в... читать дальше

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Россия в ближайшие три года выделит около 30 млрд руб. на программу льготного автокредитования, при этом будут расширены параметры программы, сообщил сегодня премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. "На поддержку российских компаний в этой сфере и... "На поддержку российских компаний в этой сфере и... читать дальше

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ЦБ РФ с 3 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5950,27 (-38,48) руб./грамм; на серебро - 67,91 (-1,67) руб./грамм; на платину - 2782,89 (-36,19) руб./грамм; на палладий - 3382,01 (-24,88) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 2 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-581 на 156 млрд 820,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Банк Англии прогнозирует замедление роста потребительских цен в четвертом квартале текущего года до 4,75% с последующим снижением темпов до 4,5% и 3,75% в первом и втором квартале 2024 года соответственно, говорится в коммюнике по итогам ноябрьского заседания. Этому в том числе... читать дальше

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Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс. и составило 217 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Это максимальный показатель за 7 недель, отмечает Market Watch. Согласно пересмотренным данным,... Согласно пересмотренным данным,... читать дальше

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Производительность труда в США в третьем квартале выросла на 4,7% относительно второго квартала - максимальными темпами с июля-сентября 2020 года, говорится отчете министерства труда страны, представившего предварительные данные. Стоимость рабочей силы уменьшилась на... Стоимость рабочей силы уменьшилась на... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,52 пункта (0,546%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3224,04 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3228,33 (+0,68%) пункта,... читать дальше

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Международные резервы России на 27 октября составили $575,5 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 20 октября международные резервы равнялись $573,2 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $2,3 млрд, , или на 0,4%. Как говорится в сообщении ЦБ, резервы... По состоянию на 20 октября международные резервы равнялись $573,2 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $2,3 млрд, , или на 0,4%. Как говорится в сообщении ЦБ, резервы... читать дальше

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Повышение суммы переводов средств граждан без комиссии до 30 млн рублей не окажет значительного влияния на доходы Сбербанка, заявил вице-президент, директор департамента финансов банка Тарас Скворцов. "Мы, конечно, видели и оценивали это решение для себя. Оно для нас... "Мы, конечно, видели и оценивали это решение для себя. Оно для нас... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 ноября, составляет 93,173 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,71 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 ноября, составляет 98,9995 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 56,30 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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