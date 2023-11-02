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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
В сентябре промпроизводство в РФ выросло на 5,6%
Рост промпроизводства в РФ в сентябре ускорился до 5,6% после 5,4% в августе, сообщил Росстат. Данные оказались чуть сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 5,5%. В январе-сентябре промпроизводство увеличилось на 3,3%
 
Рост ВВП РФ в 3-м квартале ускорился до 5,2% с 4,9% во 2-м квартале - Минэкономразвития
Рост ВВП РФ в сентябре 2023 года, по оценке Минэкономразвития, составил 5,2% в годовом сравнении после повышения также на 5,2% в августе, на 5,1% в июле, 5,7% в июне, на 5,8% в мае, на 3,6% в апреле, снижения на 0,7% в марте, спада на 2,6% в феврале...
 
Путин: стабилизация валютного рынка после указа о продаже экспортной выручки поможет сдерживать инфляцию
Указ об обязательной репатриации и продаже части экспортной выручки крупнейшими компаниями-экспортерами способствовал стабилизации валютного рынка, что положительно сказывается на замедлении инфляции. Такое мнение высказал президент РФ Владимир...
 
В России предлагают ввести "отцовский" капитал
Демографическая ситуация, сложившаяся в России, требует чрезвычайных мер, следует из доклада комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей, на который ссылаются "Известия". Совокупность негативных тенденций...
 
02 ноября 2023 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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2 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Объемы розничных продаж в Германии сентябрь 2023
10:00 Процентная ставка Банка Англии ноябрь 2023
11:55 Данные о безработице в Германии октябрь 2023
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 22 по 28 октября
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 15 по 21 октября
16:30 Объем заказов на товары длительного пользования в США сентябрь 2023
17:00 Объем промышленных заказов в США сентябрь 2023

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
02 ноября 2023 года 10:41
Квартальная выручка PayPal увеличилась на 8%, немного сильнее прогнозов
По итогам 3-го квартала т.г. выручка американской платежной системы PayPal Holdings повысилась на 8% - до $7,42 млрд против $6,85 млрд годом ранее.

и сократила чистую прибыль на 19%, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов...    читать дальше
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02 ноября 2023 года 10:33
Сбербанк на 9% увеличил в 3-м квартале розничные кредиты по МСФО, корпоративные - на 9,2%
В 3-м квартале Сбербанк увеличил розничный кредитный портфель по МСФО на 9%, до 15,2 трлн рублей, корпоративный кредитный портфель - на 9,2%, до 22,7 трлн рублей, говорится в сообщении банка.

С начала года портфель кредитов физлицам вырос на 22,1%, кредитов компаниям -...    читать дальше
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02 ноября 2023 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 2 ноября движется разнонаправленно
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,04 пункта (0,438%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3220,56 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 0,23 пункта (0,021%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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02 ноября 2023 года 10:26
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 849 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 2 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 849 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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02 ноября 2023 года 10:26
Глава Rapaport назвал дискриминационной основную концепцию возможных санкций на алмазы из России
Председатель Rapaport Group Мартин Рапапорт подверг критике основную концепцию возможных санкций в отношении российских алмазов - G7 Diamond Protocol. Его заявление размещено на сайте отраслевого агентства Rapaport.

В случае принятия Алмазного протокола G7,...    читать дальше
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02 ноября 2023 года 10:19
В 3-м квартале чистая прибыль Сбербанка по МСФО составила 411 млрд руб., за 9 месяцев - 1,149 трлн руб.
Сбербанк за 9 месяцев 2023 года получил 1 трлн 148,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, в 3-м квартале - 411,4 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Этот результат превзошел консенсус-прогноз аналитиков, ожидавших чистую прибыль банка в 3-м квартале в размере 405,1...    читать дальше
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02 ноября 2023 года 10:12
МТС возобновила переговоры о продаже своих сотовых вышек
ПАО "МТС" возобновило переговоры о продаже своей башенной компании, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным издания, в настоящий момент обсуждаются несколько вариантов реализации актива. Так, один из источников сообщил о возможности оптимизации путем...    читать дальше
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02 ноября 2023 года 10:07
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 90,4/95,53 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,4/95,53 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 15 коп., Cредний курс продажи упал...
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02 ноября 2023 года 10:04
Российский рынок акций открылся ростом индекса МосБиржи и незначительными изменениями индекса РТС
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал ростом индекса МосБиржи и незначительными изменениями индекса РТС вслед за мировыми фондовыми площадками, воодушевленными сигналами от Федрезерва США об осторожном подходе к дальнейшей монетарной политике, а также на фоне неплохой...    читать дальше
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02 ноября 2023 года 09:57
В России появится система государственного мониторинга многолетней мерзлоты
Система государственного фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты появится в России, она станет частью единой системы государственного экологического мониторинга, отвечать за создание и ее функционирование будет Росгидромет, сообщается на сайте правительства РФ....    читать дальше
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02 ноября 2023 года 09:50
ТГК-14 в январе-сентябре увеличила чистую прибыль по РСБУ в 1,4 раза
ПАО "ТГК-14"в январе-сентябре 2023 года получило 514 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в бухотчетности компании.

Выручка выросла на 14,8% - до 10,9 млрд рублей, себестоимость при этом росла...    читать дальше
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02 ноября 2023 года 09:42
Доллар существенно дешевеет к основным мировым валютам
В ходе сегодняшних торгов доллар США активно снижается к основным мировым валютам, инвесторы оценивают итоги завершившегося накануне заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных...    читать дальше
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02 ноября 2023 года 09:33
Евросоюз планирует снизить импорт газа РФ до 40-45 млрд кубометров в 2023 году
ЕС в рамках сокращения зависимости от топлива из России предполагает снизить импорт российского газа в 2023 году до 40-45 млрд куб. м., говорится в заявлении по итогам заседания рабочей группы ЕС-США по энергетической безопасности.

"ЕС резко сократил свою зависимость от...    читать дальше
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02 ноября 2023 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3025,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3098,95 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 ноября составили по Российской Федерации 3025,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2818,3 млрд руб.

На...    читать дальше
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02 ноября 2023 года 09:25
Сельхозорганизации в сентябре снизили производство птицы на 2,6% - Росстат
Производство птицы в сельхозорганизациях РФ в сентябре составило 512,8 тыс. тонн (в живом весе, на убой), что на 2,6% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, сообщил Росстат в среду.

За 9 месяцев производство сохранило положительную динамику в 0,3%. Натуральные...    читать дальше
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02 ноября 2023 года 09:17
Минсельхоз предлагает с 1 декабря ввести временный запрет на экспорт твердой пшеницы из РФ
Минсельхоз предлагает с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года ввести запрет на экспорт твердой пшеницы из РФ.

Проект соответствующего постановления правительства, подготовленный ведомством, размещен на сайте regulation.gov.ru.

"Установить с 1 декабря 2023 г....    читать дальше
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