02 ноября 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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2 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|сентябрь 2023
|10:00
|Процентная ставка Банка Англии
|ноябрь 2023
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|октябрь 2023
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 22 по 28 октября
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 15 по 21 октября
|16:30
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|сентябрь 2023
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|сентябрь 2023
Это автоматическое сообщение.
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02 ноября 2023 года 10:41
По итогам 3-го квартала т.г. выручка американской платежной системы PayPal Holdings повысилась на 8% - до $7,42 млрд против $6,85 млрд годом ранее.
и сократила чистую прибыль на 19%, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов... читать дальше
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02 ноября 2023 года 10:33
В 3-м квартале Сбербанк увеличил розничный кредитный портфель по МСФО на 9%, до 15,2 трлн рублей, корпоративный кредитный портфель - на 9,2%, до 22,7 трлн рублей, говорится в сообщении банка.
С начала года портфель кредитов физлицам вырос на 22,1%, кредитов компаниям -... читать дальше
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02 ноября 2023 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,04 пункта (0,438%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3220,56 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 0,23 пункта (0,021%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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02 ноября 2023 года 10:26
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 2 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 849 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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02 ноября 2023 года 10:26
Председатель Rapaport Group Мартин Рапапорт подверг критике основную концепцию возможных санкций в отношении российских алмазов - G7 Diamond Protocol. Его заявление размещено на сайте отраслевого агентства Rapaport.
В случае принятия Алмазного протокола G7,... читать дальше
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02 ноября 2023 года 10:19
Сбербанк за 9 месяцев 2023 года получил 1 трлн 148,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, в 3-м квартале - 411,4 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Этот результат превзошел консенсус-прогноз аналитиков, ожидавших чистую прибыль банка в 3-м квартале в размере 405,1... читать дальше
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02 ноября 2023 года 10:12
ПАО "МТС" возобновило переговоры о продаже своей башенной компании, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.
По данным издания, в настоящий момент обсуждаются несколько вариантов реализации актива. Так, один из источников сообщил о возможности оптимизации путем... читать дальше
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02 ноября 2023 года 10:07
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,4/95,53 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 15 коп., Cредний курс продажи упал...
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02 ноября 2023 года 10:04
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал ростом индекса МосБиржи и незначительными изменениями индекса РТС вслед за мировыми фондовыми площадками, воодушевленными сигналами от Федрезерва США об осторожном подходе к дальнейшей монетарной политике, а также на фоне неплохой... читать дальше
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02 ноября 2023 года 09:57
Система государственного фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты появится в России, она станет частью единой системы государственного экологического мониторинга, отвечать за создание и ее функционирование будет Росгидромет, сообщается на сайте правительства РФ.... читать дальше
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02 ноября 2023 года 09:50
ПАО "ТГК-14"в январе-сентябре 2023 года получило 514 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в бухотчетности компании.
Выручка выросла на 14,8% - до 10,9 млрд рублей, себестоимость при этом росла... читать дальше
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02 ноября 2023 года 09:42
В ходе сегодняшних торгов доллар США активно снижается к основным мировым валютам, инвесторы оценивают итоги завершившегося накануне заседания Федеральной резервной системы (ФРС).
Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных... читать дальше
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02 ноября 2023 года 09:33
ЕС в рамках сокращения зависимости от топлива из России предполагает снизить импорт российского газа в 2023 году до 40-45 млрд куб. м., говорится в заявлении по итогам заседания рабочей группы ЕС-США по энергетической безопасности.
"ЕС резко сократил свою зависимость от... читать дальше
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02 ноября 2023 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 ноября составили по Российской Федерации 3025,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2818,3 млрд руб.
На... читать дальше
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02 ноября 2023 года 09:25
Производство птицы в сельхозорганизациях РФ в сентябре составило 512,8 тыс. тонн (в живом весе, на убой), что на 2,6% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, сообщил Росстат в среду.
За 9 месяцев производство сохранило положительную динамику в 0,3%. Натуральные... читать дальше
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02 ноября 2023 года 09:17
Минсельхоз предлагает с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года ввести запрет на экспорт твердой пшеницы из РФ.
Проект соответствующего постановления правительства, подготовленный ведомством, размещен на сайте regulation.gov.ru.
"Установить с 1 декабря 2023 г.... читать дальше
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