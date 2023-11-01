Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,6971 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,612 руб., максимальный - 12,775 руб. Было заключено 82662 сделки. Объем торгов составил 185130,85 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,639 руб. за юань.

1 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,06 коп. и составил 12,6971 руб.

.

ВВП РФ за январь-сентябрь 2023 года вырос на 2,8%, в том числе в сентябре 2023 года показатель вырос на 5,2% в годовом выражении после также роста на 5,2% в августе, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в среду. "Оперативная... "Оперативная... читать дальше

.

Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в октябре 2023 года по сравнению с сентябрем повысился на 0,1 процентного пункта и составил плюс 1,8% после 1,7% в сентябре, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В обрабатывающем... читать дальше

.

Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) неизменной - на уровне 5,25-5,5% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам завершившегося в среду...

.

Безработица в России в сентябре осталась на уровне 3,0%, достигнутом в июле и сохранявшемся в августе этого года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Таким образом, безработица в РФ третий месяц удерживается на минимальном значении за период наблюдений... читать дальше

.

Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в августе 2023 года составил 9,5% в годовом выражении после роста на 9,2% месяцем ранее, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По данным Росстата, среднемесячная начисленная... По данным Росстата, среднемесячная начисленная... читать дальше

.

В январе-августе 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 21... читать дальше

.

В сентябре 2023 года оборот розничной торговли в России вырос на 12,2% по сравнению с показателем за сентябрь 2022 года, до 4 трлн 124,2 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В августе показатель увеличился на 11%, в июле - 10,8%,, в июне - на 10,3%,... читать дальше

.

Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в сентябре 2023 года вырос на 8,9% в годовом выражении, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В августе рост составил, согласно пересмотренным данным, 7,4% (ранее сообщалось о повышении... читать дальше

.

Потребительские цены на бензин в РФ за период с 24 по 30 октября 2023 г. снизились на 0, %, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 17 по 23 октября 2023 г. цены также снизились на 0,2%. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 30 октября... Стоимость литра бензина в среднем по стране на 30 октября... читать дальше

.

За период с 24 по 30 октября 2023 года потребительские цены повысились на 0,14%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 17 по 23 октября инфляция составила 0,24%. С начала октября цены выросли на 0,83%, с начала года - на 5,47%. С начала октября цены выросли на 0,83%, с начала года - на 5,47%. В... В... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 59201,126 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 304,462 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,77 коп. и составил 98,2765 руб. Минимальный курс евро составил 97,53 руб., максимальный - 99,19 руб. Было заключено 13611 сделок. Объем торгов составил 50208,78 млн... Минимальный курс евро составил 97,53 руб., максимальный - 99,19 руб. Было заключено 13611 сделок. Объем торгов составил 50208,78 млн...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,06 коп. и составил 12,6971 руб. Минимальный курс юаня составил 12,612 руб., максимальный - 12,775 руб. Было заключено 82662 сделки. Объем торгов составил 185130,85... Минимальный курс юаня составил 12,612 руб., максимальный - 12,775 руб. Было заключено 82662 сделки. Объем торгов составил 185130,85...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 73,35 коп. и составил 93,1942 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,47 руб., максимальный - 93,78 руб. Было заключено 23973 сделки. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 92,47 руб., максимальный - 93,78 руб. Было заключено 23973 сделки. Объем торгов составил... читать дальше

.

.

Российский фондовый рынок, начавший торги снижением, завершил среду в зеленой зоне. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,17% и составил 3206,52 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,17% и составил 3206,52 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 0,79% - до 1088,42 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 0,79% - до 1088,42 пункта. Европейские рынки акций с утра в... Европейские рынки акций с утра в... читать дальше

.