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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 93,2163 руб.
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01 ноября 2023 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 93,2163 руб.

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1 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,02 руб. и составил 93,2163 руб.

Минимальный курс доллара США составил 92,46 руб., максимальный - 93,725 руб. Было заключено 6572 сделки. Объем торгов составил 32492,59 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 92,7275 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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