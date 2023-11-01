01 ноября 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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1 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|октябрь 2023
|17:00
|Объем расходов на строительство в США
|сентябрь 2023
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 21 по 27 октября
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|ноябрь 2023
Это автоматическое сообщение.
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01 ноября 2023 года 16:24
В Россим с начала этого года введено более 80 млн кв. метров жилья, заявил в среду глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин. "Уже больше 80 миллионов квадратных метров введено в стране", - сказал Файзуллин в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, с ростом идет как... читать дальше
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01 ноября 2023 года 16:16
В 1-м квартале 2024 финансового года выручка американского производителя косметики и парфюмерии - Estee Lauder Cos. - сократилась на 10,5%, чистая прибыль - более чем в 15 раз.
Как говорится в сообщении компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $31 млн, или... читать дальше
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01 ноября 2023 года 16:15
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 11,98 пункта (0,374%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3212,95 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3214,74 (+0,43%) пункта,... читать дальше
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01 ноября 2023 года 16:08
Планируемая отмена льготной ставки по оплате за использование операторами радиочастот LTE не вызовет повышения тарифов для абонентов мобильной связи выше уровня инфляции, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
"У нас с 2011 года действует льготная ставка на оплату... читать дальше
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01 ноября 2023 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,68/95,64 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 29 коп., Cредний курс продажи...
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01 ноября 2023 года 15:57
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 ноября, составляет 93,2801 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 125,75 коп.
Это автоматическое сообщение.
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01 ноября 2023 года 15:57
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 ноября, составляет 98,4365 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 50,20 коп.
Это автоматическое сообщение.
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01 ноября 2023 года 15:52
По итогам 3-го квартала т.г. выручка одного из крупнейших в мире производителей продуктов питания - американской Kraft Heinz Co. - увеличилась на 1%, однако результат оказался хуже прогноза рынка.
Как говорится в пресс-релизе Kraft Heinz, выручка в июле-сентябре... читать дальше
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01 ноября 2023 года 15:45
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 81,94 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 93,2801 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше
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01 ноября 2023 года 15:45
Федеральная таможенная служба (ФТС) выступила с предложением ввести ограничение на экспорт физлицами золота, заявил в ходе пленарного заседания Госдумы замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Сейчас рассматривается вопрос, ФТС выступила с предложением ввести ограничение... читать дальше
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01 ноября 2023 года 15:37
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который усиливает уголовную ответственность за незаконное осуществление деятельности по очистке извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих химических элементов (аффинаж). Документ (№1172932-7) правительство внесло в... читать дальше
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01 ноября 2023 года 15:30
В четверг, 2 ноября, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 35,96 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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01 ноября 2023 года 15:30
В четверг, 2 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 1,61 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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01 ноября 2023 года 15:30
В четверг, 2 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $16,25 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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01 ноября 2023 года 15:30
Китай и "Газпром" работают над ускорением начала поставок российского газа по дальневосточному маршруту, сообщил вице-президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации Се Цзюнь в ходе пленарного заседания Петербургского международного газового форума.
"Наша... читать дальше
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01 ноября 2023 года 15:23
Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании в РФ системы гарантирования прав лиц, заключивших договоры добровольного страхования жизни и комбинированного - с дополнительными объектами иного личного страхования. Документ (№372345-8) был внесен в парламент группой... читать дальше
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