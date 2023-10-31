Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,5578 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,477 руб., максимальный - 12,689 руб. Было заключено 5153 сделки. Объем торгов составил 17368,07 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,502 руб. за юань.

31 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16,23 коп. и составил 12,5578 руб.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 45,26 коп. и составил 98,2188 руб. Минимальный курс евро составил 97,4225 руб., максимальный - 99,425 руб. Было заключено 10728 сделок. Объем торгов составил 40361,06... Минимальный курс евро составил 97,4225 руб., максимальный - 99,425 руб. Было заключено 10728 сделок. Объем торгов составил 40361,06...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12,56 коп. и составил 12,5865 руб. Минимальный курс юаня составил 12,483 руб., максимальный - 12,757 руб. Было заключено 84132 сделки. Объем торгов составил 174931,15... Минимальный курс юаня составил 12,483 руб., максимальный - 12,757 руб. Было заключено 84132 сделки. Объем торгов составил 174931,15...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 79,07 коп. и составил 92,4607 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,6225 руб., максимальный - 93,7375 руб. Было заключено 31066 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,6225 руб., максимальный - 93,7375 руб. Было заключено 31066 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся без единой динамики, завершил торги в минусе на фоне смешанных сигналов с внешних рынков капитала и наметившегося отскока доллара вверх после завершения налоговых платежей и сокращения спроса на рублевую ликвидность. Ослабление рубля немного... читать дальше

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Цены на нефть остаются в плюсе, но замедляют рост. Трейдеры ждут данных о недельной динамике запасов в США. Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) в 20:30 мск вторника опубликует данные о динамике нефтяных запасов в Штатах за неделю,... Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) в 20:30 мск вторника опубликует данные о динамике нефтяных запасов в Штатах за неделю,... читать дальше

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"АвтоВАЗ" предложил правительству РФ повысить уровень компенсации транспортных затрат компании при поставках автомобилей в дальнее зарубежье с нынешних 80% до 100%, сообщил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами "АвтоВАЗа" Сергей Громак. "Есть... "Есть... читать дальше

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Японская Toyota инвестирует еще около $8 млрд в свой крупнейший завод по производству аккумуляторов за пределами Японии, говорится в пресс-релизе североамериканского подразделения компании.Общий размер инвестиций в предприятие в Северной Каролине достигнет порядка $13,9... читать дальше

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Замглавы Минцифры РФ Дмитрий Огуряев освобожден от своей должности, говорится в сообщении министерства. Огуряев работал в Минцифры с 2020 года. Должность замминистра займет директор департамента развития инфраструктуры электронного правительства при министерстве Сергей... Должность замминистра займет директор департамента развития инфраструктуры электронного правительства при министерстве Сергей... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в октябре упал до 102,6 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Месяцем ранее показатель находился на уровне 104,3 пункта, согласно пересмотренным данным. Его спад... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,09 руб. и составил 92,1932 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,58 руб., максимальный - 93,6825 руб. Было заключено 11288 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 91,58 руб., максимальный - 93,6825 руб. Было заключено 11288 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Чистый убыток "Аэрофлота" по РСБУ в 3-м квартале 2023 года сократился на 42% - до 12,956 млрд руб. по сравнению с 22,337 млрд руб. в июле-сентябре 2022 года, сообщила компания. При этом, как отмечается, без учета курсовых переоценок (под влиянием стандарта ФСБУ 25/2018... При этом, как отмечается, без учета курсовых переоценок (под влиянием стандарта ФСБУ 25/2018... читать дальше

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ВВП РФ за январь-сентябрь 2023 года, по предварительной оценке, вырос на 2,8%, в сентябре рост в годовом выражении превысил 5%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам. "По результатам 9 месяцев увеличение ВВП составило 2,8%. Это... читать дальше

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Госкомпании (компании и организации, руководствующиеся законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 223-ФЗ) за 9 месяцев текущего года заключили договоры на 8,3 трлн рублей, что на 9% больше аналогичного показателя прошлого года, говорится в... читать дальше

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Американский рынок акций падает во вторник на фоне разочаровывающих корпоративных отчетов. Внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут подведены в среду. Инвесторы уверены, что американский ЦБ сохранит неизменной... Внимание трейдеров направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут подведены в среду. Инвесторы уверены, что американский ЦБ сохранит неизменной... читать дальше

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Российские компании продолжают ориентироваться на покупку уже готовых иностранных продуктов, но дальнейшее использование параллельного импорта надо обосновывать, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. "Не способствует повышению инновационной активности в реальном... "Не способствует повышению инновационной активности в реальном... читать дальше

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Расходы "АвтоВАЗа" на обслуживание долга перед банками, который ранее оценивался в 120 млрд руб., в 2024 году вырастут до 17 млрд руб. с 10 млрд руб. в текущем году, сообщил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами "АвтоВАЗа" Сергей... читать дальше

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