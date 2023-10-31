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Производство Polymetal в 3-м квартале 2023 года выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 508 тыс. унций золотого эквивалента, сообщила компания Основной причиной стало увеличение выпуска в рамках российского сегмента на уральских активах,... Основной причиной стало увеличение выпуска в рамках российского сегмента на уральских активах,... читать дальше

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Доллар США, евро и юань активно дешевеют на Московской бирже на торгах во вторник. При этом доллар опустился до 92 руб. впервые со 2 августа. Курс доллара США составил 92,03 руб. в 10:00 мск, что на 82,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее в ходе... Курс доллара США составил 92,03 руб. в 10:00 мск, что на 82,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее в ходе... читать дальше

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В 3-м квартале объем ВВП Франции увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в предварительных данных национального статистического института Insee. Динамика показателя совпала с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading... Динамика показателя совпала с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading... читать дальше

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Казахстан не будет использовать бюджетные средства для сделки по передаче "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) в пользу государства, заявил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев. "Мы не планируем использовать бюджетные средства для этой операции (по передаче... "Мы не планируем использовать бюджетные средства для этой операции (по передаче... читать дальше

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Российский рынок акций начал последние торги октября без единой динамики индексов на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и отскока нефти после снижения. Европейские рынки акций закрылись вчера в плюсе на статданных, корпоративных... Европейские рынки акций закрылись вчера в плюсе на статданных, корпоративных... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,63/95,37 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 49 коп., Cредний курс продажи упал...

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Петербургский автозавод южнокорейского концерна Hyundai (ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", ХММР) продлил простой до декабря, сообщили "Интерфаксу" в Центре занятости населения Петербурга. "Компания уведомила о режиме простоя на предприятии по 30 ноября 2023 года", -... "Компания уведомила о режиме простоя на предприятии по 30 ноября 2023 года", -... читать дальше

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Правительство РФ готово поддержать законопроект сенатора Андрея Кутепова об установлении требований к локализации автомобилей, используемых в качестве легковых такси, при условии его доработки, следует из проекта отзыва, с которым ознакомился "Интерфакс". Подготовить... Подготовить... читать дальше

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В октябре индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая снизился до 49,5 пункта по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статуправление (ГСУ) страны. Аналитики, по данным Trading Economics, в среднем прогнозировали... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 31 октября составили по Российской Федерации 2486,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2251,4 млрд руб. На... На... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов доллар США демонстрирует умеренный рост в парах с евро и фунтом стерлингов, а также резко укрепляется к иене на итогах заседания Банка Японии. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют,... Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют,... читать дальше

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Рынок ювелирной розницы в России в 2023 г вырастет на 12-15%, ожидает аналитический центр ювелирного ритейлера Sokolov. За 9 месяцев 2023 года рынок ювелирной розницы РФ в денежном выражении достиг 246 млрд рублей, что на 13% выше показателей аналогичного периода... За 9 месяцев 2023 года рынок ювелирной розницы РФ в денежном выражении достиг 246 млрд рублей, что на 13% выше показателей аналогичного периода... читать дальше

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По итогам 1-го полугодия 2024 финансового года Panasonic Corp., один из ведущих японских производителей бытовой техники и электроники, нарастил чистую прибыль более чем в 2,5 раза - до 288,38 млрд иен ($1,94 млрд) по сравнению со 107,34 млрд иен за аналогичный период предыдущего... читать дальше

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1 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 1 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-580 объемом 200 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Сбербанк вслед за движением ключевой ставки повысил ставки по вкладам, максимальная доходность составила 14%. "Сбер быстро реагирует на каждое изменение рыночной ситуации. Вслед за пятничным повышением ключевой ставки мы сразу же повысили ставки по депозитам -... "Сбер быстро реагирует на каждое изменение рыночной ситуации. Вслед за пятничным повышением ключевой ставки мы сразу же повысили ставки по депозитам -... читать дальше

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Сегодня большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускается, однако японский индикатор растет на итогах октябрьского заседания Банка Японии. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite потерял к 8:41 мск 0,15%, гонконгский Hang Seng... Китайский фондовый индекс Shanghai Composite потерял к 8:41 мск 0,15%, гонконгский Hang Seng... читать дальше

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