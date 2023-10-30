Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 93,2821 руб.

Минимальный курс доллара США составил 92,71 руб., максимальный - 94,2775 руб. Было заключено 6663 сделки. Объем торгов составил 39438,94 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 93,1675 руб. за доллар США.

30 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,89 коп. и составил 93,2821 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 59642,812 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 340,752 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,35 коп. и составил 93,2514 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,7075 руб., максимальный - 94,32 руб. Было заключено 34152 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 92,7075 руб., максимальный - 94,32 руб. Было заключено 34152 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,11 коп. и составил 12,7121 руб. Минимальный курс юаня составил 12,634 руб., максимальный - 12,852 руб. Было заключено 88607 сделок. Объем торгов составил 156984,91... Минимальный курс юаня составил 12,634 руб., максимальный - 12,852 руб. Было заключено 88607 сделок. Объем торгов составил 156984,91...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 22,06 коп. и составил 98,6714 руб. Минимальный курс евро составил 98,245 руб., максимальный - 99,655 руб. Было заключено 17688 сделок. Объем торгов составил 30172,74... Минимальный курс евро составил 98,245 руб., максимальный - 99,655 руб. Было заключено 17688 сделок. Объем торгов составил 30172,74...

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Рынок акций РФ завершил торги ростом вслед за мировыми фондовыми площадками; сдерживающим фактором выступает проседающая нефть после пятничного роста из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи подрос на 0,09% и по состоянию на 18:50 мск составил... Индекс МосБиржи подрос на 0,09% и по состоянию на 18:50 мск составил... читать дальше

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0 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 30 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-578 на 174 млрд 853,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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ПАО "Куйбышевазот" в январе-сентябре 2023 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 16,5 млрд рублей, что на 32,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании. Выручка сократилась на 25,1%, до 53,9 млрд рублей, прибыль от продаж... Выручка сократилась на 25,1%, до 53,9 млрд рублей, прибыль от продаж... читать дальше

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Минпромторг поддерживает введение в РФ минимальных розничных цен на пиво и пивные напитки, а также на сидр, пуарэ и медовуху, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ответом ведомства на письмо председателя комитета Госдумы по экономической политике Максима Топилина в... читать дальше

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У Еврокомиссии (ЕК) нет новостей относительно результатов обсуждения в рамках G7 вопроса о санкциях на импорт российских алмазов, заявил официальный представитель ЕК Дэниел Шеридан Ферри. "Все, что я могу сказать, дискуссии с нашими партнерами по G7 продолжаются. Будем... "Все, что я могу сказать, дискуссии с нашими партнерами по G7 продолжаются. Будем... читать дальше

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Совокупный портфель ипотечных кредитов банков РФ в январе-сентябре 2023 года с учетом приобретенных прав требований увеличился на 3,063 трлн рублей, или на 21,6%, до 17,103 трлн рублей против роста на 1,293 трлн рублей (+10,8%) за аналогичный период 2022 года, следует из... читать дальше

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АО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) за 9 месяцев 2023 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 10,7 млрд рублей, говорится в его отчетности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убыток вырос на 28%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убыток вырос на 28%. При этом, по подсчетам, в III квартале... При этом, по подсчетам, в III квартале... читать дальше

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АО "Росхим" (Москва, ранее - АО "Русский водород") намерено до 2030 года вложить в развитие и реализацию своих производственных проектов порядка 1 трлн рублей, сообщила заместитель генерального директора компании Марина Бортова в ходе Московского международного химического... читать дальше

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Доля карт платежной системы "Мир" в общем объеме внутрироссийских операций по итогам первого полугодия 2023 года увеличилась более чем на 8 п.п. и составила 49,4% (41,3% по итогам 4-го квартала 2022 г.), говорится в Основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2024,... читать дальше

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Китайская BYD Co. Ltd., ведущий производитель автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в стране, в третьем квартале 2023 года повысила чистую прибыль почти в два раза и увеличила выручку более чем на треть. Как сообщила компания, ее чистая прибыль в июле-сентябре... Как сообщила компания, ее чистая прибыль в июле-сентябре... читать дальше

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Объем финансирования дополнительных госзакупок зерна в РФ не должен превышать 31,24 млрд рублей, сообщается в материалах Минсельхоза, приуроченных к началу отбора банка, с которым будут заключаться договоры на кредитование зерновых интервенций. Этот объем не включает... Этот объем не включает... читать дальше

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Банк России предлагает обязать публичные акционерные общества (ПАО) утверждать дивидендную политику и объяснять акционерам причины отклонения от нее, говорится в опубликованном регулятором проекте "Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2024 год и период 2025 и... читать дальше

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