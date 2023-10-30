.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
.
ГЛАВНОЕ
В сентябре промпроизводство в РФ выросло на 5,6%
Рост промпроизводства в РФ в сентябре ускорился до 5,6% после 5,4% в августе, сообщил Росстат. Данные оказались чуть сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 5,5%. В январе-сентябре промпроизводство увеличилось на 3,3%
 
ЦБ сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2024 году на уровне 0,5-1,5%
ЦБ сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2024 году на уровне 0,5-1,5%, в 2025 году - 1,0-2,0%, в 2026 году - 1,5-2,5%. "Оперативные данные за 3-й квартал свидетельствуют о том, что рост экономической активности происходит быстрее, чем Банк России ожидал...
 
Власти подготовили требования для отмены экспортных пошлин
Правительство спустя менее месяца после введения экспортных пошлин на ряд товаров уже готовит список продукции, которую могут исключить из этого перечня. В Минпромторге отметили, что предложения формируются с учетом пожеланий, исходящих от отраслей,...
 
Более трети вакансий в IT приходится на удаленщиков
Более трети вакансий (40%) в IT приходится на удаленную работу. Такие выводы содержатся в совместном исследовании HH.ru и компании "Технократия". Рост числа таких вакансий отмечается с 2021–2022 гг., когда их доля составляла 25%. Всего в сентябре...
 
30 октября 2023 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

 0  
30 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
12:30 Изменение денежной массы в Великобритании сентябрь 2023
13:00 Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне октябрь 2023
16:00 Предварительная оценка потребительских цен в Германии октябрь 2023

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
30 октября 2023 года 08:20
Доллар и евро снижаются на торгах "Московской биржи"
Доллар США начал торги на "Московской бирже" слабым ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 94,17 руб. (+4 коп. к уровню предыдущего закрытия).

После первых трех минут торгов доллар начал снижаться. На восьмой минуте курс доллара США составил...    читать дальше
.
30 октября 2023 года 08:14
S&P 500 и Dow Jones снизились на 0,5-1,1%, Nasdaq вырос на 0,4%
Американские фондовые индексы преимущественно снизились по итогам торгов в пятницу, при этом Dow Jones Industrial Average (DJIA) закрылся на минимуме с 28 марта.

Инвесторы по-прежнему обеспокоены происходящим в секторе Газа, где Израиль расширил наземные военные...    читать дальше
.
30 октября 2023 года 08:08
Европейские рынки акций завершили торги в пятницу в минусе
Фондовые индексы Западной Европы снизились по итогам торгов в пятницу на разочаровывающих квартальных отчетах компаний, включая Sanofi и NatWest Group.

"Пессимизм по-прежнему преобладает среди участников европейского рынка акций, - отмечает аналитик ActivTrades Пьер...    читать дальше
.
30 октября 2023 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 93,2174 руб., евро - 98,3504 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 октября, составляет 93,2174 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,42 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 октября, составляет 98,3504 руб. По...
.
30 октября 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

12:30

Изменение денежной массы в...    читать дальше
.
29 октября 2023 года 17:42
Собянин сообщил о досрочном выполнении годового плана по вводу жилья в Москве
С начала 2023 года в Москве построили и ввели в эксплуатацию свыше 5 млн кв. м жилья, тем самым выполнив годовой план досрочно, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Досрочно выполнили годовой план по вводу жилья в Москве. С начала 2023-го на территории столицы построили...    читать дальше
.
29 октября 2023 года 16:32
В РФ построят миллиард квадратных метров комфортного жилья
В год не менее пяти миллионов российских семей со средним достатком будут обеспечены доступным жильем. Столь амбиционная задача решается в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", пишет "Российская газета".

За девять месяцев этого года в нашей стране введено в...    читать дальше
.
29 октября 2023 года 14:59
"Аэрофлот" возобновил полеты в Абу-Даби
"Аэрофлот" возобновил регулярные полёты из аэропорта Шереметьево в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Полёты в столицу ОАЭ будут выполняться четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям на узкофюзеляжных лайнерах Boeing 737-800, говорится в...    читать дальше
.
29 октября 2023 года 13:42
Что нового ждет россиян в ноябре
С ноября вступает в силу ряд важных изменений, которые затронут многих россиян. В частности, пишет "Российская газета", прибавку к пенсионным выплатам получат пожилые граждане, которым уже исполнилось 80 лет. Вступит в силу новая программа льготной ипотеки.

Вступает в...    читать дальше
.
29 октября 2023 года 12:23
"АрселорМиттал Темиртау" будет передана правительству Казахстана
Компания "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) подтвердила заключение соглашения с правительством о передаче актива Казахстану, сообщила пресс-служба АМТ.

"На этом фоне, несмотря на значительные усилия, предпринятые для стабилизации ситуации, мы договорились с правительством...    читать дальше
.
29 октября 2023 года 11:20
Правительство расширило границы территории опережающего развития "Амурская"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) "Амурская" на Дальнем Востоке, на это направят 280 млн рублей.

"Включение в ТОР новых участков, расположенных в Благовещенске, даст возможность построить...    читать дальше
.
29 октября 2023 года 10:32
Путин выразил уверенность в дальнейшем наращивании российско-турецких двусторонних связей
Президент России Владимир Путин поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана со столетием провозглашения Турецкой Республики, сообщает сайт Кремля.

"За прошедший век ваша страна преодолела немало испытаний и добилась общепризнанных успехов в экономической,...    читать дальше
.
29 октября 2023 года 09:38
Участок на улице Вучетича Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий
Неэффективно используемый участок в Тимирязевском районе на севере Москвы реорганизуют в рамках программы комплексного развития территорий. Соответствующий проект решения опубликован на сайте правительства Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической...    читать дальше
.
29 октября 2023 года 09:03
ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 октября в размере 93,2174 руб., евро - 98,3504 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 октября, составляет 93,2174 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,42 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 октября, составляет 98,3504 руб. По...
.
28 октября 2023 года 17:31
Мэр Москвы: на месте бывшего завода "МиГ" в Беговом районе столицы построят городской квартал
В столице заключили договор с инвестором о реорганизации территории бывшего завода "МиГ" в Беговом районе; там построят современный городской квартал, в том числе для участников программы реновации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Заключили договор с инвестором о...    читать дальше
.
28 октября 2023 года 16:19
Президент Казахстана поручил бывшему замглавы Карагандинской области Басину возглавить "АрселорМиттал Темиртау"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил бывшему заместителю акима (руководителя) Карагандинской области, металлургу Вадиму Басину взять под управление компанию "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ). "Я дал поручение прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.