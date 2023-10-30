30 октября 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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30 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|сентябрь 2023
|13:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|октябрь 2023
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|октябрь 2023
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30 октября 2023 года 08:20
Доллар США начал торги на "Московской бирже" слабым ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 94,17 руб. (+4 коп. к уровню предыдущего закрытия).
После первых трех минут торгов доллар начал снижаться. На восьмой минуте курс доллара США составил... читать дальше
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30 октября 2023 года 08:14
Американские фондовые индексы преимущественно снизились по итогам торгов в пятницу, при этом Dow Jones Industrial Average (DJIA) закрылся на минимуме с 28 марта.
Инвесторы по-прежнему обеспокоены происходящим в секторе Газа, где Израиль расширил наземные военные... читать дальше
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30 октября 2023 года 08:08
Фондовые индексы Западной Европы снизились по итогам торгов в пятницу на разочаровывающих квартальных отчетах компаний, включая Sanofi и NatWest Group.
"Пессимизм по-прежнему преобладает среди участников европейского рынка акций, - отмечает аналитик ActivTrades Пьер... читать дальше
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30 октября 2023 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 октября, составляет 93,2174 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,42 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 октября, составляет 98,3504 руб. По...
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30 октября 2023 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
12:30
Изменение денежной массы в... читать дальше
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29 октября 2023 года 17:42
С начала 2023 года в Москве построили и ввели в эксплуатацию свыше 5 млн кв. м жилья, тем самым выполнив годовой план досрочно, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Досрочно выполнили годовой план по вводу жилья в Москве. С начала 2023-го на территории столицы построили... читать дальше
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29 октября 2023 года 16:32
В год не менее пяти миллионов российских семей со средним достатком будут обеспечены доступным жильем. Столь амбиционная задача решается в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", пишет "Российская газета".
За девять месяцев этого года в нашей стране введено в... читать дальше
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29 октября 2023 года 14:59
"Аэрофлот" возобновил регулярные полёты из аэропорта Шереметьево в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Полёты в столицу ОАЭ будут выполняться четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям на узкофюзеляжных лайнерах Boeing 737-800, говорится в... читать дальше
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29 октября 2023 года 13:42
С ноября вступает в силу ряд важных изменений, которые затронут многих россиян. В частности, пишет "Российская газета", прибавку к пенсионным выплатам получат пожилые граждане, которым уже исполнилось 80 лет. Вступит в силу новая программа льготной ипотеки.
Вступает в... читать дальше
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29 октября 2023 года 12:23
Компания "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) подтвердила заключение соглашения с правительством о передаче актива Казахстану, сообщила пресс-служба АМТ.
"На этом фоне, несмотря на значительные усилия, предпринятые для стабилизации ситуации, мы договорились с правительством... читать дальше
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29 октября 2023 года 11:20
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) "Амурская" на Дальнем Востоке, на это направят 280 млн рублей.
"Включение в ТОР новых участков, расположенных в Благовещенске, даст возможность построить... читать дальше
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29 октября 2023 года 10:32
Президент России Владимир Путин поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана со столетием провозглашения Турецкой Республики, сообщает сайт Кремля.
"За прошедший век ваша страна преодолела немало испытаний и добилась общепризнанных успехов в экономической,... читать дальше
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29 октября 2023 года 09:38
Неэффективно используемый участок в Тимирязевском районе на севере Москвы реорганизуют в рамках программы комплексного развития территорий. Соответствующий проект решения опубликован на сайте правительства Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической... читать дальше
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29 октября 2023 года 09:03
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 октября, составляет 93,2174 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,42 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 октября, составляет 98,3504 руб. По...
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28 октября 2023 года 17:31
В столице заключили договор с инвестором о реорганизации территории бывшего завода "МиГ" в Беговом районе; там построят современный городской квартал, в том числе для участников программы реновации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Заключили договор с инвестором о... читать дальше
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28 октября 2023 года 16:19
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил бывшему заместителю акима (руководителя) Карагандинской области, металлургу Вадиму Басину взять под управление компанию "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ). "Я дал поручение прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией... читать дальше
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