Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 98,4508 руб.

Минимальный курс евро составил 97,615 руб., максимальный - 99,8275 руб. Была заключена 17041 сделка. Объем торгов составил 44603,41 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 99,575 руб. за евро.

27 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 35,45 коп. и составил 98,4508 руб.

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Продажи смартфонов в Китае в третьем квартале 2023 года снизились на 6,3% - до 67,1 млн штук, по предварительным расчетам International Data Corporation (IDC). Судя по всему, рынок уже достиг нижней точки, отмечает IDC и указывает на повышенное внимание потребителей к... Судя по всему, рынок уже достиг нижней точки, отмечает IDC и указывает на повышенное внимание потребителей к... читать дальше

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Райффайзенбанк, который вернулся в состав десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в конце февраля 2023 года после того, как выбыл из него в начале года, во второй декаде октября вновь уступил место Московскому кредитному банку (МКБ), следует из... читать дальше

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Цены производителей сельхозпродукции ЕАЭС в сентябре по сравнению с декабрем 2022 года снизились на 0,7%, сообщается в пресс-релизе ЕЭК. В частности, цены на продукцию растениеводства упали на 6%, животноводства - выросли на 3,1%. Снижение цен сельхозпроизводителей... Снижение цен сельхозпроизводителей... читать дальше

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, который расширяет отчетность участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) перед ЦБ о валютных активах, обязательствах и контрактах, теперь туда включаются дочерние компании; законопроект также засекречивает перечень экспортёров.... читать дальше

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ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force, FATF) обновила "серый" список государств, находящихся на усиленном мониторинге с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма. Организация исключила из... Организация исключила из... читать дальше

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Минпромторг РФ предложил установить квоту на экспорт азотных и сложных удобрений на период с 1 декабря 2023 г. по 31 мая 2024 г. в размере 16,95 млн тонн. Соответствующий проект постановления правительства, подготовленный министерством, размещен на портале... Соответствующий проект постановления правительства, подготовленный министерством, размещен на портале... читать дальше

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Цены на топливо стабилизировались на российских заправках и в мелкооптовом сегменте, а также при поставках для нужд сельхозпроизводителей - к такому выводу пришли участники совещания по внутреннему рынку нефтепродуктов у вице-премьера Александра Новака, говорится в сообщении... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 октября, составляет 93,2174 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,42 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 октября, составляет 98,3504 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 октября, составляет 98,3504 руб. По...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 59302,060 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 691,273 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,29 коп. и составил 12,7232 руб. Минимальный курс юаня составил 12,61 руб., максимальный - 12,885 руб. Было заключено 109552 сделки. Объем торгов составил 223713,39... Минимальный курс юаня составил 12,61 руб., максимальный - 12,885 руб. Было заключено 109552 сделки. Объем торгов составил 223713,39...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 35,45 коп. и составил 98,4508 руб. Минимальный курс евро составил 97,615 руб., максимальный - 99,8275 руб. Была заключена 17041 сделка. Объем торгов составил 44603,41... Минимальный курс евро составил 97,615 руб., максимальный - 99,8275 руб. Была заключена 17041 сделка. Объем торгов составил 44603,41...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 28,26 коп. и составил 93,3249 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,51 руб., максимальный - 94,42 руб. Была заключена 33971 сделка. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 92,51 руб., максимальный - 94,42 руб. Была заключена 33971 сделка. Объем торгов составил... читать дальше

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Рынок акций РФ почти не изменился по индексу МосБиржи и снизился по индексу РТС на фоне разнополярных внешних сигналов. Индекс МосБиржи отыграл часть потерь после локальной просадки ниже рубежа 3200 пунктов из-за укрепления рубля на решении Банка России повысить ключевую ставку... читать дальше

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Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Таджикистана в пятницу решил сохранить ставку рефинансирования на уровне 10% годовых, говорится в сообщении Нацбанка. При принятии решения регулятор основывался на тенденциях изменения внутренних и мировых цен на... При принятии решения регулятор основывался на тенденциях изменения внутренних и мировых цен на... читать дальше

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Главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон и его семья планируют продать 1 млн акций банка в целях финансовой диверсификации и налогового планирования. Как говорится в документах, направленных JPMorgan в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC)... Как говорится в документах, направленных JPMorgan в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC)... читать дальше

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Чистая прибыль ОАО "РЖД" по РСБУ выросла в январе-сентябре 2023 г. в 1,5 раза, составив 145,5 млрд руб. против 92,2 млрд руб. за тот же период годом ранее, сообщается в бухгалтерской отчетности компании. Выручка компании за этот же период увеличилась на 17,5%, до 1,9 трлн... читать дальше

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