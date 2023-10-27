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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 93,3249 руб.
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27 октября 2023 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 93,3249 руб.
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27 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 28,26 коп. и составил 93,3249 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,51 руб., максимальный - 94,42 руб. Была заключена 33971 сделка. Объем торгов составил 131966,16 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 94,125 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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