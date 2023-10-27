27 октября 2023 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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27 октября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 30.10 по 05.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|30.10.2023
|12:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|сентябрь 2023
|30.10.2023
|13:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|октябрь 2023
|30.10.2023
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|октябрь 2023
|31.10.2023
|08:30
|Предварительная оценка ВВП Франции
|III квартал 2023
|31.10.2023
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|сентябрь 2023
|31.10.2023
|10:45
|Цены производителей во Франции
|сентябрь 2023
|31.10.2023
|12:00
|Предварительная оценка ВВП Италии
|III квартал 2023
|31.10.2023
|13:00
|Изменение цен производителей в Италии
|сентябрь 2023
|31.10.2023
|13:00
|Предварительная оценка ВВП еврозоны
|III квартал 2023
|31.10.2023
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|октябрь 2023
|31.10.2023
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|август 2023
|31.10.2023
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|август 2023
|31.10.2023
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|октябрь 2023
|31.10.2023
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|октябрь 2023
|01.11.2023
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|октябрь 2023
|01.11.2023
|17:00
|Объем расходов на строительство в США
|сентябрь 2023
|01.11.2023
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 21 по 27 октября
|01.11.2023
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|ноябрь 2023
|02.11.2023
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|сентябрь 2023
|02.11.2023
|10:00
|Процентная ставка Банка Англии
|ноябрь 2023
|02.11.2023
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|октябрь 2023
|02.11.2023
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 15 по 21 октября
|02.11.2023
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 08 по 14 октября
|02.11.2023
|16:30
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|сентябрь 2023
|02.11.2023
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|сентябрь 2023
|03.11.2023
|10:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|октябрь 2023
|03.11.2023
|12:00
|Данные о безработице в Италии
|сентябрь 2023
|03.11.2023
|13:00
|Данные по безработице в еврозоне
|сентябрь 2023
|03.11.2023
|15:30
|Безработица в Канаде
|октябрь 2023
|03.11.2023
|15:30
|Данные с рынка труда США
|октябрь 2023
|03.11.2023
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|октябрь 2023
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