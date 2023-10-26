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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 93,6075 руб.
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26 октября 2023 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 93,6075 руб.
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26 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 43,91 коп. и составил 93,6075 руб. Минимальный курс доллара США составил 93,165 руб., максимальный - 94,41 руб. Было заключено 18196 сделок. Объем торгов составил 98661,49 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 93,85 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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