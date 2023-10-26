Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 93,6075 руб.

Минимальный курс доллара США составил 93,165 руб., максимальный - 94,41 руб. Было заключено 18196 сделок. Объем торгов составил 98661,49 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 93,85 руб. за доллар США.

26 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 43,91 коп. и составил 93,6075 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 59302,060 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 691,273 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,29 коп. и составил 12,7232 руб. Минимальный курс юаня составил 12,61 руб., максимальный - 12,885 руб. Было заключено 109552 сделки. Объем торгов составил 223713,39... Минимальный курс юаня составил 12,61 руб., максимальный - 12,885 руб. Было заключено 109552 сделки. Объем торгов составил 223713,39...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 35,45 коп. и составил 98,4508 руб. Минимальный курс евро составил 97,615 руб., максимальный - 99,8275 руб. Была заключена 17041 сделка. Объем торгов составил 44603,41... Минимальный курс евро составил 97,615 руб., максимальный - 99,8275 руб. Была заключена 17041 сделка. Объем торгов составил 44603,41...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 28,26 коп. и составил 93,3249 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,51 руб., максимальный - 94,42 руб. Была заключена 33971 сделка. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 92,51 руб., максимальный - 94,42 руб. Была заключена 33971 сделка. Объем торгов составил... читать дальше

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Рынок акций РФ почти не изменился по индексу МосБиржи и снизился по индексу РТС на фоне разнополярных внешних сигналов. Индекс МосБиржи отыграл часть потерь после локальной просадки ниже рубежа 3200 пунктов из-за укрепления рубля на решении Банка России повысить ключевую ставку... читать дальше

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Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Таджикистана в пятницу решил сохранить ставку рефинансирования на уровне 10% годовых, говорится в сообщении Нацбанка. При принятии решения регулятор основывался на тенденциях изменения внутренних и мировых цен на... При принятии решения регулятор основывался на тенденциях изменения внутренних и мировых цен на... читать дальше

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Главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон и его семья планируют продать 1 млн акций банка в целях финансовой диверсификации и налогового планирования. Как говорится в документах, направленных JPMorgan в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC)... Как говорится в документах, направленных JPMorgan в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC)... читать дальше

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Чистая прибыль ОАО "РЖД" по РСБУ выросла в январе-сентябре 2023 г. в 1,5 раза, составив 145,5 млрд руб. против 92,2 млрд руб. за тот же период годом ранее, сообщается в бухгалтерской отчетности компании. Выручка компании за этот же период увеличилась на 17,5%, до 1,9 трлн... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 28,53 коп. и составил 93,2632 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,44 руб., максимальный - 94,3525 руб. Было заключено 8992 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 92,44 руб., максимальный - 94,3525 руб. Было заключено 8992 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Требование правительственной комиссии о публичном размещении части акций из выкупленных у иностранцев при их уходе с российского рынка существует, но для его выполнения дается срок от одного года до трех лет, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на... читать дальше

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Чистая прибыль "Норильского никеля" по РСБУ за 9 месяцев снизилась на 78% к данным годичной давности (304 млрд рублей), составив 68,086 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Снижение в основном связано с "бумажным" эффектом расходов по курсовым разницам... Снижение в основном связано с "бумажным" эффектом расходов по курсовым разницам... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в октябре снизился до 63,8 пункта с 68,1 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о падении индекса в этом месяце до 63... Предварительно сообщалось о падении индекса в этом месяце до 63... читать дальше

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Минсельхоз РФ планирует начать дополнительные закупки зерна в государственный интервенционный фонд к концу ноября, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании правительства. Он напомнил, что в их ходе намечается закупить до 2 млн тонн зерна. "К концу ноября... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ за девять месяцев 2023 г. снизилась на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 46,69 млрд руб., говорится в отчете компании. EBITDA увеличилась на 11%, до 88,9 млрд руб., сообщила компания. Выручка составила 165,76 млрд... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 30.10 по 05.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Американские фондовые индексы меняются разнонаправленно после выхода статистики расходов и доходов населения и одного из ключевых показателей инфляции. Доходы населения США в сентябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства... Доходы населения США в сентябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства... читать дальше

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