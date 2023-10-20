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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 101,3807 руб.
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20 октября 2023 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 101,3807 руб.

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20 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,26 руб. и составил 101,3807 руб.

Минимальный курс евро составил 100,75 руб., максимальный - 102,6975 руб. Было заключено 12863 сделки. Объем торгов составил 49858,41 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 100,8525 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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