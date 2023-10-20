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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 95,9098 руб.
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20 октября 2023 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 95,9098 руб.
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20 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,33 руб. и составил 95,9098 руб. Минимальный курс доллара США составил 95,2 руб., максимальный - 97,27 руб. Была заключена 23101 сделка. Объем торгов составил 109191,77 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 95,32 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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