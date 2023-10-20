20 октября 2023 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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20 октября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 23.10 по 29.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|25.10.2023
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|октябрь 2023
|25.10.2023
|11:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|сентябрь 2023
|25.10.2023
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|октябрь 2023
|25.10.2023
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|сентябрь 2023
|25.10.2023
|17:00
|Процентная ставка Банка Канады
|октябрь 2023
|25.10.2023
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 14 по 20 октября
|26.10.2023
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 08 по 14 октября
|26.10.2023
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 01 по 07 октября
|26.10.2023
|15:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|октябрь 2023
|27.10.2023
|08:30
|Предварительная оценка ВВП Франции
|III квартал 2023
|27.10.2023
|10:00
|Предварительная оценка ВВП Германии
|III квартал 2023
|27.10.2023
|11:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|октябрь 2023
|27.10.2023
|12:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|август 2023
|27.10.2023
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|сентябрь 2023
|27.10.2023
|15:30
|Предварительная оценка ВВП США
|III квартал 2023
|27.10.2023
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|октябрь 2023
|28.10.2023
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|октябрь 2023
Это автоматическое сообщение.
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20 октября 2023 года 18:40
Правительство РФ расширило полномочия Роспотребнадзора по контролю за обязательной маркировкой товаров, распространив его на маркетплейсы, сообщили в пресс-службе ведомства.
Соответствующее постановление, как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, было подписано 18... читать дальше
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20 октября 2023 года 18:31
Цены на нефть прибавляют порядка 1% на торгах в пятницу и завершают неделю уверенным подъемом в связи с опасениями разрастания конфликта на Ближнем Востоке.
"Эскалация конфликта между Израилем и ХАМАС продолжает влиять на рынок, несмотря на минимальные прямые... читать дальше
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20 октября 2023 года 18:20
Свое материальное положение, как хорошее, в настоящее время оценивают 24% россиян, чаще всех достатком довольна молодежь 18-30 лет (40%), свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в пятницу на официальном сайте социологического... читать дальше
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20 октября 2023 года 18:08
Вице-премьер РФ Александр Новак провёл совещание по внутреннему рынку нефтепродуктов с руководством нефтяных компаний, представителями Минэнерго, ФАС и Минсельхоза, сообщила пресс-служба правительства РФ.
"Была отмечена тенденция к продолжению снижения цен на топливо в... читать дальше
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20 октября 2023 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,28 руб. и составил 95,9719 руб.
Минимальный курс доллара США составил 95,2 руб., максимальный - 97,3125 руб. Было заключено 8583 сделки. Объем торгов составил... читать дальше
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20 октября 2023 года 17:54
Объем арендных сделок на рынке офисной недвижимости Петербурга в бизнес-центрах класса "А" и "B" в январе-сентябре 2023 года вырос на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 198 тыс. кв. метров, говорится в исследовании консалтинговой компании... читать дальше
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20 октября 2023 года 17:37
Чистая продажа иностранной валюты коммерческими банками Китая в сентябре составила 96,4 млрд юаней ($13,43 млрд), говорится в сообщении Государственного управления валютного контроля (SAFE) страны.
Это на 30% выше августовского объема.
Финорганизации в прошлом... читать дальше
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20 октября 2023 года 17:24
Контейнерный рынок РФ по итогам 2023 года может вырасти на 15% по сравнению с 2022 годом, сообщил председатель совета директоров FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) Андрей Северилов журналистам в кулуарах международного экспортного форума... читать дальше
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20 октября 2023 года 17:15
В течение ближайшей недели с 23.10 по 29.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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20 октября 2023 года 17:08
Американские фондовые индексы опускаются в ходе торгов в пятницу.
Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 16:55 мск в пятницу снизился на 74,79 пункта (0,22%) и составил 33339,38 пункта.
Standard & Poor's 500 опустился на 12,98 пункта... читать дальше
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20 октября 2023 года 17:01
Аграрии РФ к 20 октября собрали 137,2 млн тонн зерна (в бункерном весе) против 148,1 млн тонн на аналогичную дату прошлого года, сообщается в оперативной информации органов АПК субъектов РФ.
Зерно убрано с 44,6 млн га (44,5 млн га в 2022 году), урожайность составила... читать дальше
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20 октября 2023 года 16:50
Доходность 30-летних гособлигаций Великобритании выросла в пятницу до максимума с 1998 года на фоне усиливающихся ожиданий, что Банку Англии придется удерживать базовую ставку на высоком уровне в течение длительного времени.
Британский ЦБ принял решение сохранить... читать дальше
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20 октября 2023 года 16:43
0 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 20 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-572 на 142 млрд 692,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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20 октября 2023 года 16:42
ЦБ РФ с 21 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6023,62 (-94,79) руб./грамм; на серебро - 70,56 (-2,05) руб./грамм; на платину - 2738,08 (-71,32) руб./грамм; на палладий - 3413,35 (-121,86) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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20 октября 2023 года 16:33
Чистая прибыль ПАО "Яковлев" (ранее - ПАО "Корпорация "Иркут") за 9 месяцев 2023 года выросла в 3,6 раза, до 9,7 млрд руб., следует из отчетности компании.
Объем выручки, себестоимость продаж, обязательства и другие финансовые показатели в отчетности не раскрыты в... читать дальше
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20 октября 2023 года 16:30
В течение ближайшей недели с 21 по 27 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 169 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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