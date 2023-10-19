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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 97,2446 руб.
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19 октября 2023 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 97,2446 руб.

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19 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13,55 коп. и составил 97,2446 руб.

Минимальный курс доллара США составил 96,775 руб., максимальный - 97,55 руб. Было заключено 14111 сделок. Объем торгов составил 72566,37 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 97,05 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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