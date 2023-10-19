Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 97,2547 руб.

Минимальный курс доллара США составил 96,755 руб., максимальный - 97,54 руб. Было заключено 6414 сделок. Объем торгов составил 38193,69 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 96,91 руб. за доллар США.

19 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,04 коп. и составил 97,2547 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 59972,213 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 60,673 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,55 коп. и составил 13,243 руб. Минимальный курс юаня составил 13,173 руб., максимальный - 13,302 руб. Было заключено 53354 сделки. Объем торгов составил 127914,79 млн... Минимальный курс юаня составил 13,173 руб., максимальный - 13,302 руб. Было заключено 53354 сделки. Объем торгов составил 127914,79 млн...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 25,16 коп. и составил 102,6406 руб. Минимальный курс евро составил 102,4 руб., максимальный - 102,865 руб. Была заключена 7041 сделка. Объем торгов составил 29441,01... Минимальный курс евро составил 102,4 руб., максимальный - 102,865 руб. Была заключена 7041 сделка. Объем торгов составил 29441,01...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13,55 коп. и составил 97,2446 руб. Минимальный курс доллара США составил 96,775 руб., максимальный - 97,55 руб. Было заключено 14111 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 96,775 руб., максимальный - 97,55 руб. Было заключено 14111 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Собрание участников ООО "Истринская сыроварня" утвердило выпуск 4-летних облигаций серии БО-03 объемом 150 млн рублей, говорится в сообщении компании. По займу будет предусмотрена амортизационная структура погашения: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания... По займу будет предусмотрена амортизационная структура погашения: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания... читать дальше

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О "ДОМ.РФ ипотечный агент" 20 октября с 10:00 до 12:00 мск проведет сбор заявок на 10-летние облигации серии БО-001P-38 объемом 6 млрд 111,769 млн рублей, говорится в сообщении госкорпорации. По выпуску будет предоставлено поручительство от ДОМ.РФ. По выпуску будет предоставлено поручительство от ДОМ.РФ. Организатором... Организатором... читать дальше

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Рынок акций РФ, начавший торги в красной зоне, закрылся в плюсе на фоне улучшения внешних фондовых настроений и стабилизации нефти. В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций, в минусе торговалась Европа. Тем временем без единой динамики начала... В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций, в минусе торговалась Европа. Тем временем без единой динамики начала... читать дальше

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Объем выработанной в Китае электроэнергии в январе-сентябре вырос на 4,2% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 6,62 трлн кВт.ч, сообщило Государственное статистическое управление страны. В том числе в прошлом месяце производство увеличилось на 7,7%... В том числе в прошлом месяце производство увеличилось на 7,7%... читать дальше

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Цены на нефть меняются разнонаправленно, инвесторы реагируют на новость о смягчении санкций США в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы. Вашингтон принял решение снять на шесть месяцев ограничения на сделки с венесуэльскими нефтью и газом после заключения Каракасом... Вашингтон принял решение снять на шесть месяцев ограничения на сделки с венесуэльскими нефтью и газом после заключения Каракасом... читать дальше

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London Stock Exchange Group Plc (LSEG), оператор Лондонской фондовой биржи (LSE), в третьем квартале увеличила совокупный доход без учета отложенных поступлений (аналог выручки) на 8% относительно того же периода прошлого года - до 1,966 млрд фунтов стерлингов ($2,38 млрд),... читать дальше

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Документ, стандартизирующий оценку юниорных компаний к IPO, будет разработан до конца года, заявил замдиректора департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Андрей Зорин на заседании комитета Совета Федерации по природопользованию. Компания "АЛМАР - алмазы Арктики",... Компания "АЛМАР - алмазы Арктики",... читать дальше

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Американский железнодорожный оператор Union Pacific Corp. в третьем квартале зафиксировал снижение чистой прибыли и выручки, при этом прибыль оказалась лучше ожиданий рынка, а выручка немного недотянула до прогнозов. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая... Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая... читать дальше

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ВВП РФ в 2023 году может вырасти на 2,5%, считают аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса (опрос проводился 13-17 октября). По сравнению с опросом ЦБ в сентябре консенсус-прогноз по динамике ВВП улучшился: в сентябре экономисты ожидали рост экономики в 2023 году на... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,04 коп. и составил 97,2547 руб. Минимальный курс доллара США составил 96,755 руб., максимальный - 97,54 руб. Было заключено 6414 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 96,755 руб., максимальный - 97,54 руб. Было заключено 6414 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Ценовые ожидания предприятий в октябре в целом по экономике четвертый месяц подряд росли, их увеличение было минимальным с июля, говорится в комментарии ЦБ РФ. Ценовые ожидания продолжают существенно превышать как значения 2017-2019 годов, когда уровень инфляции был... Ценовые ожидания продолжают существенно превышать как значения 2017-2019 годов, когда уровень инфляции был... читать дальше

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Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2023 год с 9,3% до 9,8%, на 2024 год - с 10,0% до 12,6%, следует из опроса ЦБ РФ. Прогноз на 2023 год предполагает, что в октябре-декабре этого года средняя ключевая ставка составит 14,2% годовых. Прогноз на 2023 год предполагает, что в октябре-декабре этого года средняя ключевая ставка составит 14,2% годовых. Средняя... Средняя... читать дальше

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