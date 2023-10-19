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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 102,6 руб.
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19 октября 2023 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 102,6 руб.
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19 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 29,72 коп. и составил 102,6 руб. Минимальный курс евро составил 102,33 руб., максимальный - 103 руб. Было заключено 6219 сделок. Объем торгов составил 19724,23 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 102,3525 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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