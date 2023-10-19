19 октября 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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19 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|октябрь 2023
|11:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|август 2023
|12:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|август 2023
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 08 по 14 октября
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|октябрь 2023
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|сентябрь 2023
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 01 по 07 октября
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|сентябрь 2023
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|сентябрь 2023
Это автоматическое сообщение.
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19 октября 2023 года 14:01
ООО "Т1" внесло изменения в условия размещения дебютного выпуска облигаций, сообщается в эмиссионном документе компании.
Примерное количество 2-летних облигаций серии 001P-01 увеличено с 1 млн до 2 млн облигаций, а срок размещения продлен с 24 по 31 октября или до даты... читать дальше
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19 октября 2023 года 13:54
В сентябре 2023 года количество микрозаймов (или "займов до зарплаты" до 30 тыс. руб.) составило 2,82 млн, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,5%. Такие данные приводятся в обзоре Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Тем временем по сравнению с... читать дальше
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19 октября 2023 года 13:45
Крупнейшие глобальные финансовые институты, включая JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и UBS Group AG, повысили прогнозы роста экономики Китая на 2023 год после более сильных, чем ожидалось, данных о динамике ВВП КНР за третий квартал.
В среду Государственное... читать дальше
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19 октября 2023 года 13:39
ООО "Практика ЛК" (Екатеринбург, является головной структурой ГК "Ураллизинг") планирует 20 октября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом... читать дальше
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19 октября 2023 года 13:38
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который отменяет трехлетнюю налоговую инвестиционную льготу при продаже инвесторами иностранных ценных бумаг, торгуемых на российских биржах, исключение - ценные бумаги стран ЕврАзЭС.
Законопроект (№462670-8) внесен в... читать дальше
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19 октября 2023 года 13:29
Туристы до ситуации с коронавирусом организовывали порядка 90% путешествий по России себе самостоятельно, в этом году доля туроператоров выросла с 10 до 20%, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Она напомнила, что основная доля... читать дальше
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19 октября 2023 года 13:21
Экспорт швейцарских часов в августе 2023 года вырос на 3,8% по сравнению с сентябрем 2022 года и составил 2 млрд 330,5 млн швейцарских франков, свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности. В августе рост показателя составил 4%.
Поставки наручных... читать дальше
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19 октября 2023 года 13:15
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,61 пункта (0,173%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3243,6 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3249,1 (0%)... читать дальше
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19 октября 2023 года 13:12
Швейцарская Nestle, один из крупнейших производителей продуктов питания и безалкогольных напитков в мире, за 9 месяцев 2023 года неожиданно сократила выручку на 0,4%, при этом в органическом выражении она выросла лучше прогноза.
Как сообщается в пресс-релизе компании, в... читать дальше
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19 октября 2023 года 13:05
Минимальное значение за неделю (с 12 октября по 19 октября) - 98,9236 руб. за доллар, максимальное значение - 100,2623 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 1,34 руб.
Это автоматическое сообщение.
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19 октября 2023 года 13:04
Россия и КНР обсудили возможности увеличения инвестиций китайских компаний в российские проекты ТЭК и газопереработки, говорится в сообщении правительства РФ по итогам рабочего визита вице-премьера Александра Новака в Китай.
В ходе поездки Новак принял участие в пятом... читать дальше
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19 октября 2023 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 94,16/98,92 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 11 коп., Cредний курс продажи упал...
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19 октября 2023 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 97,05/98,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 22 коп., средний...
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19 октября 2023 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 99,73/105,16 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 12 коп., Cредний курс продажи упал на...
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19 октября 2023 года 12:56
Цены на путешествия по России в 2023 году выросли на 15% из-за роста стоимости всех составляющих турпакета, в 2024 году рост продолжится и составит не менее 7-10%, сообщила в четверг исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Во... читать дальше
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19 октября 2023 года 12:48
Рост ВВП Азербайджана в следующем году может ускориться до 3,3% при цене на нефть в $80 за баррель, считают в правительстве страны.
Как сообщает "Интерфакс", согласно оценкам правительства, опубликованным на сайте Минфина, при базовом сценарии, основанном на цене на... читать дальше
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