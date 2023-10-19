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ООО "Т1" внесло изменения в условия размещения дебютного выпуска облигаций, сообщается в эмиссионном документе компании. Примерное количество 2-летних облигаций серии 001P-01 увеличено с 1 млн до 2 млн облигаций, а срок размещения продлен с 24 по 31 октября или до даты... Примерное количество 2-летних облигаций серии 001P-01 увеличено с 1 млн до 2 млн облигаций, а срок размещения продлен с 24 по 31 октября или до даты... читать дальше

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В сентябре 2023 года количество микрозаймов (или "займов до зарплаты" до 30 тыс. руб.) составило 2,82 млн, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,5%. Такие данные приводятся в обзоре Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Тем временем по сравнению с... Тем временем по сравнению с... читать дальше

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Крупнейшие глобальные финансовые институты, включая JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и UBS Group AG, повысили прогнозы роста экономики Китая на 2023 год после более сильных, чем ожидалось, данных о динамике ВВП КНР за третий квартал. В среду Государственное... В среду Государственное... читать дальше

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ООО "Практика ЛК" (Екатеринбург, является головной структурой ГК "Ураллизинг") планирует 20 октября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом... читать дальше

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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который отменяет трехлетнюю налоговую инвестиционную льготу при продаже инвесторами иностранных ценных бумаг, торгуемых на российских биржах, исключение - ценные бумаги стран ЕврАзЭС. Законопроект (№462670-8) внесен в... Законопроект (№462670-8) внесен в... читать дальше

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Туристы до ситуации с коронавирусом организовывали порядка 90% путешествий по России себе самостоятельно, в этом году доля туроператоров выросла с 10 до 20%, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Она напомнила, что основная доля... читать дальше

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Экспорт швейцарских часов в августе 2023 года вырос на 3,8% по сравнению с сентябрем 2022 года и составил 2 млрд 330,5 млн швейцарских франков, свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности. В августе рост показателя составил 4%. Поставки наручных... Поставки наручных... читать дальше

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,61 пункта (0,173%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3243,6 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3249,1 (0%)... читать дальше

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Швейцарская Nestle, один из крупнейших производителей продуктов питания и безалкогольных напитков в мире, за 9 месяцев 2023 года неожиданно сократила выручку на 0,4%, при этом в органическом выражении она выросла лучше прогноза. Как сообщается в пресс-релизе компании, в... Как сообщается в пресс-релизе компании, в... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 12 октября по 19 октября) - 98,9236 руб. за доллар, максимальное значение - 100,2623 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 1,34 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Россия и КНР обсудили возможности увеличения инвестиций китайских компаний в российские проекты ТЭК и газопереработки, говорится в сообщении правительства РФ по итогам рабочего визита вице-премьера Александра Новака в Китай. В ходе поездки Новак принял участие в пятом... В ходе поездки Новак принял участие в пятом... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 94,16/98,92 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 11 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 97,05/98,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 22 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 99,73/105,16 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 12 коп., Cредний курс продажи упал на...

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Цены на путешествия по России в 2023 году выросли на 15% из-за роста стоимости всех составляющих турпакета, в 2024 году рост продолжится и составит не менее 7-10%, сообщила в четверг исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Во... "Во... читать дальше

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Рост ВВП Азербайджана в следующем году может ускориться до 3,3% при цене на нефть в $80 за баррель, считают в правительстве страны. Как сообщает "Интерфакс", согласно оценкам правительства, опубликованным на сайте Минфина, при базовом сценарии, основанном на цене на... Как сообщает "Интерфакс", согласно оценкам правительства, опубликованным на сайте Минфина, при базовом сценарии, основанном на цене на... читать дальше

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