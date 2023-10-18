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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 97,3451 руб.
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18 октября 2023 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 97,3451 руб.
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18 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,21 коп. и составил 97,3451 руб. Минимальный курс доллара США составил 97,07 руб., максимальный - 97,85 руб. Было заключено 5327 сделок. Объем торгов составил 36137,32 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 97,3025 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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