18 октября 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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18 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|август 2023
|09:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|сентябрь 2023
|12:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|август 2023
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|сентябрь 2023
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|август 2023
|15:15
|Новостройки в Канаде
|сентябрь 2023
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|сентябрь 2023
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 07 по 13 октября
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18 октября 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,27 коп. и составил 102,8922 руб.
Минимальный курс евро составил 102,545 руб., максимальный - 103,475 руб. Было заключено 8312 сделок. Объем торгов составил 30192,58...
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18 октября 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,28 коп. и составил 97,3801 руб.
Минимальный курс доллара США составил 97,0875 руб., максимальный - 97,7225 руб. Было заключено 17699 сделок. Объем торгов... читать дальше
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18 октября 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,18 коп. и составил 13,2885 руб.
Минимальный курс юаня составил 13,233 руб., максимальный - 13,35 руб. Была заключена 58051 сделка. Объем торгов составил 154284,65 млн...
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18 октября 2023 года 19:02
Цены на плодоовощную продукцию за период с 10 по 16 октября выросли в среднем на 0,4%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 3 по 9 октября цены снизились на 0,2%.
Рост цен на помидоры составил 5,5%, бананы - 1,3%, лук репчатый - 0,9%. В то же... читать дальше
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18 октября 2023 года 19:01
Цены производителей промышленных товаров в РФ в сентябре 2023 года выросли на 4,7% относительно предыдущего месяца, когда цены выросли на 4,4%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).
В годовом выражении цены промпроизводителей в сентябре... читать дальше
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18 октября 2023 года 19:01
Потребительские цены на бензин в РФ за период с 10 по 16 октября 2023 г. снизились на 0,3%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 3 по 9 октября 2023 г. цены снизились на 0,5%.
Стоимость литра бензина в среднем по стране на 16 октября... читать дальше
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18 октября 2023 года 19:00
За период с 10 по 16 октября 2023 года потребительские цены повысились на 0,15%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 3 по 9 октября инфляция составила 0,24%.
С начала октября цены выросли на 0,45%, с начала года - на 5,07%.
В... читать дальше
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18 октября 2023 года 18:57
Российский фондовый рынок, начавший торги на подъеме, и завершил среду в небольшом плюсе.
Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил всего 0,06% и составил 3249,21 пункта.
Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,42% - до 1051,17 пункта.
Европейские рынки... читать дальше
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18 октября 2023 года 18:52
Минфин РФ предлагает обязать аудиторов направлять в налоговые органы для размещения в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ГИРБО) заключения на промежуточную и годовую консолидированную финансовую отчетность компаний-клиентов.
Соответствующий... читать дальше
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18 октября 2023 года 18:46
Банки при осуществлении бесплатных переводов между счетами клиента в разных кредитных организациях (в рамках лимита в 30 млн руб. в месяц) смогут запрашивать у них дополнительную информацию об отправителе и получателе перевода для однозначного установления тождественности,... читать дальше
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18 октября 2023 года 18:40
Коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 13 октября, упали на 4,5 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.
Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали их снижения всего на 30 тыс.... читать дальше
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18 октября 2023 года 18:35
Нефтяные цены продолжают повышаться в ходе торгов в среду.
Трейдеры оценивают данные о запасах энергоносителей в США, опубликованные министерством энергетики страны, а также ждут новых сигналов относительно ситуации на Ближнем Востоке.
Согласно еженедельному... читать дальше
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18 октября 2023 года 18:32
В сентябре производство легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей в России продолжило восстановление - выросло к сентябрю прошлого года почти в 1,5 раза, к августу текущего года - на 5%, сообщил замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов на сессии Международного... читать дальше
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18 октября 2023 года 18:25
Президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников покидает свой пост. Вместо него биржу возглавит бывший руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, сообщили "Интерфаксу" ряд источников, знакомых с... читать дальше
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18 октября 2023 года 18:11
В январе-сентябре объем ввода жилья в Ленинградской области составил 3,077 млн кв. метров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе строительного блока правительства региона.
За аналогичный период прошлого года на территории региона было введено в эксплуатацию 3,159 млн...
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18 октября 2023 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,21 коп. и составил 97,3451 руб.
Минимальный курс доллара США составил 97,07 руб., максимальный - 97,85 руб. Было заключено 5327 сделок. Объем торгов составил... читать дальше
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