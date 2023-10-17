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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 97,333 руб.
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17 октября 2023 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 97,333 руб.

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17 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,30 коп. и составил 97,333 руб.

Минимальный курс доллара США составил 97,125 руб., максимальный - 97,5 руб. Была заключена 6181 сделка. Объем торгов составил 37613,95 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 97,4225 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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