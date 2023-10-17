Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 97,333 руб.

Минимальный курс доллара США составил 97,125 руб., максимальный - 97,5 руб. Была заключена 6181 сделка. Объем торгов составил 37613,95 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 97,4225 руб. за доллар США.

17 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,30 коп. и составил 97,333 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 59697,227 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 360,222 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,11 коп. и составил 13,2903 руб. Минимальный курс юаня составил 13,253 руб., максимальный - 13,369 руб. Было заключено 45526 сделок. Объем торгов составил 143808,51... Минимальный курс юаня составил 13,253 руб., максимальный - 13,369 руб. Было заключено 45526 сделок. Объем торгов составил 143808,51...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,96 коп. и составил 97,3829 руб. Минимальный курс доллара США составил 97,14 руб., максимальный - 97,955 руб. Было заключено 18017 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 97,14 руб., максимальный - 97,955 руб. Было заключено 18017 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 22,94 коп. и составил 102,7995 руб. Минимальный курс евро составил 102,4325 руб., максимальный - 103,7875 руб. Было заключено 11043 сделки. Объем торгов составил... Минимальный курс евро составил 102,4325 руб., максимальный - 103,7875 руб. Было заключено 11043 сделки. Объем торгов составил...

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Экономическая активность в России в целом остается высокой, опросы предприятий и большинство оперативных показателей за сентябрь указывают на ускорение роста экономики, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования... читать дальше

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Инфляция в России может превысить сентябрьский прогноз ЦБ РФ в 6-7% при сохранении месячного роста цен вблизи высоких уровней 2021 года, считают аналитики Банка России. "В последние недели рост цен идет по высокой траектории 2021 года. Если месячный рост цен до конца... "В последние недели рост цен идет по высокой траектории 2021 года. Если месячный рост цен до конца... читать дальше

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ООО "Аренза-про" установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 300 млн рублей на уровне 15,5% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к оферте через 2 года в размере 16,65% годовых. Купоны... Ставке соответствует доходность к оферте через 2 года в размере 16,65% годовых. Купоны... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в зеленой зоне, завершил торги ростом по индексу МосБиржи и слабым снижением индекса РТС на фоне дорожающей нефти и смешанных сигналов с мировых рынков капитала. В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций. Без единой... В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций. Без единой... читать дальше

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Потребительские цены в Канаде (индекс CPI) в сентябре 2023 года выросли на 3,8% в годовом выражении, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Инфляция замедлилась по сравнению с 4% в августе. По сравнению с предыдущим месяцем цены в Канаде снизились на... читать дальше

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Доходность гособлигаций США растет сегодня на статданных, а также новости о планируемой поездке президента США Джо Байдена в Израиль. Ставка двухлетних госбумаг выросла до 5,191% годовых с 5,110% днем ранее, десятилетних - до 4,841% с 4,712%, тридцатилетних - до 4,962% с... читать дальше

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Индекс доверия американских строительных компаний к экономике страны, рассчитываемый Национальной ассоциацией жилищно-строительных компаний (NAHB), в октябре опустился до 40 пунктов по сравнению с 44 пунктами месяцем ранее. Аналитики не прогнозировали изменения показателя, по... читать дальше

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Цены на золото умеренно растут вечером во вторник. Котировки декабрьских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 17:39 мск повысились на 0,22%, до $1938,5 за тройскую унцию. За последние пять сессий золото выросло в цене на 3,4% на фоне эскалации... За последние пять сессий золото выросло в цене на 3,4% на фоне эскалации... читать дальше

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Москва закладывает в проект бюджета на 2024 год заимствования через размещение облигаций в размере до 150 млрд руб., следует из документа, размещенного на сайте Мосгордумы. В целом проектом столичного бюджета предусмотрено привлечение в 2024 г. займов в объёме до 159,48... В целом проектом столичного бюджета предусмотрено привлечение в 2024 г. займов в объёме до 159,48... читать дальше

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Индия в августе импортировала 19,545 млн тонн нефти, сообщило министерство торговли страны. Месяцем ранее страна закупила 16,668 млн тонн. Таким образом, рост импорта месяц к месяцу составил 17,3%. По отношению к августу 2022 года поставки выросли на... Месяцем ранее страна закупила 16,668 млн тонн. Таким образом, рост импорта месяц к месяцу составил 17,3%. По отношению к августу 2022 года поставки выросли на... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,30 коп. и составил 97,333 руб. Минимальный курс доллара США составил 97,125 руб., максимальный - 97,5 руб. Была заключена 6181 сделка. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 97,125 руб., максимальный - 97,5 руб. Была заключена 6181 сделка. Объем торгов составил... читать дальше

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который увеличивает с 1 мая 2024 г. акцизы на вино, а с 1 января 2024 г. на табак, поправки в Налоговый кодекс (N448566-8) были внесены в парламент правительством 29 сентября, в рамках "бюджетного пакета". Согласно... Согласно... читать дальше

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