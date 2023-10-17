Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 102,7097 руб.

Минимальный курс евро составил 102,4075 руб., максимальный - 103,1225 руб. Было заключено 5427 сделок. Объем торгов составил 15112,2 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 102,8125 руб. за евро.

17 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 17,86 коп. и составил 102,7097 руб.

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Казахстан и КНР во время визита президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Китай подписали 30 коммерческих документов на сумму более $16,54 млрд, сообщила пресс-служба главы государства. В их числе инвестиционные и торговые соглашения, договоры о передаче технологий на... читать дальше

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Котировки акций JPMorgan Chase & Co. имеют потенциал роста почти на 60% в течение следующих восемнадцати месяцев, прогнозирует аналитик Oppenheimer Крис Котовски. Он сохранил рекомендацию для бумаг американского банка на уровне "выше рынка" и поднял оценку справедливой стоимости... читать дальше

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Основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос обошел главу LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Барнара Арно и занял вторую сточку в списке самых богатых людей мира, по данным Bloomberg Billionaires Index. Состояние Безоса с начала года выросло на $49,3 млрд благодаря росту акций... Состояние Безоса с начала года выросло на $49,3 млрд благодаря росту акций... читать дальше

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ЦБ РФ с 18 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6002,99 (+31,33) руб./грамм; на серебро - 70,72 (+1,66) руб./грамм; на платину - 2763,56 (+7,94) руб./грамм; на палладий - 3552,25 (-16,61) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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АО им.Т.Г. Шевченко (Краснодарский край) установило ставку 6-16-го купонов облигаций серии 001Р-04 на уровне 0,01% годовых, говорится в сообщении компании. Эмитент разместил 4-летний выпуск облигаций объемом 250 млн рублей в сентябре 2022 года. Ставка 1-5-го купонов... Эмитент разместил 4-летний выпуск облигаций объемом 250 млн рублей в сентябре 2022 года. Ставка 1-5-го купонов... читать дальше

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Бразильская государственная нефтегазовая и нефтехимическая компания Petroleo Brasiliero SA (Petrobras) в третьем квартале 2023 года нарастила добычу углеводородов на 7,8% относительно второго квартала - до 3,98 млн б.н.э в сутки, сообщает компания. Это рекордный... Это рекордный... читать дальше

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7 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 17 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-569 на 104 млрд 525,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Американская Tesla отзывает 54,676 тыс. электромобилей Model X модельного ряда 2021-2023 гг., говорится в сообщении на сайте Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA). Неисправность в затронутых отзывом машинах заключается в том, что... Неисправность в затронутых отзывом машинах заключается в том, что... читать дальше

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Розничные продажи в США в сентябре выросли на 0,7% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали их повышения на 0,3%. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали подъем на... читать дальше

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После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,95 пункта (0,153%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3239,73 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3251,1 (+0,5%)... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 94,3/98,98 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 47 коп., Cредний курс продажи упал...

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 октября, составляет 102,7527 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 23,27 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 октября, составляет 97,3458 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,93 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Министерство финансов России 18 октября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26238 и ОФЗ-ПД серии 26243 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года имеют 39... Облигации серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года имеют 39... читать дальше

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Американский банк Goldman Sachs Group в третьем квартале 2023 года резко сократил чистую прибыль, при этом показатель выручки изменился слабо. Оба показателя оказались лучше ожиданий рынка. Как сообщается в пресс-релизе банка, чистая прибыль в июле-сентябре упала в... Как сообщается в пресс-релизе банка, чистая прибыль в июле-сентябре упала в... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 5,25 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 97,3458 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше

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