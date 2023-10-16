Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 102,5701 руб.

Минимальный курс евро составил 102,205 руб., максимальный - 102,9175 руб. Было заключено 8566 сделок. Объем торгов составил 31519,8 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 102,5 руб. за евро.

16 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,93 коп. и составил 102,5701 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 59337,005 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 774,403 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,93 коп. и составил 102,5701 руб. Минимальный курс евро составил 102,205 руб., максимальный - 102,9175 руб. Было заключено 8566 сделок. Объем торгов составил 31519,8... Минимальный курс евро составил 102,205 руб., максимальный - 102,9175 руб. Было заключено 8566 сделок. Объем торгов составил 31519,8...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,60 коп. и составил 97,2933 руб. Минимальный курс доллара США составил 96,975 руб., максимальный - 97,7125 руб. Было заключено 16845 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 96,975 руб., максимальный - 97,7125 руб. Было заключено 16845 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,58 коп. и составил 13,2892 руб. Минимальный курс юаня составил 13,24 руб., максимальный - 13,348 руб. Было заключено 51334 сделки. Объем торгов составил 124181,87 млн... Минимальный курс юаня составил 13,24 руб., максимальный - 13,348 руб. Было заключено 51334 сделки. Объем торгов составил 124181,87 млн...

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Объем жилищного строительства в России в сентябре 2023 года составил 9 млн 539 тыс. кв. м, что на 0,9% больше, чем в сентябре 2022 года, говорится в опубликованных в понедельник материалах Росстата. За январь-сентябрь 2023 года жилищное строительство в стране... За январь-сентябрь 2023 года жилищное строительство в стране... читать дальше

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Верховный суд (ВС) РФ определит, вправе ли страховые компании сократить возмещение на сумму НДС, которую клиент может вернуть из бюджета. Такой вопрос, согласно картотеке ВС РФ, судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) рассмотрит на примере тяжбы между ООО "Газпром... читать дальше

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Рынок российских акций завершил торги в плюсе на фоне улучшения настроений на внешних фондовых площадках. В Азии в понедельник на рынках акций индексы снизились (японский Nikkei 225 просел на 2%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi потерял 0,8%,... В Азии в понедельник на рынках акций индексы снизились (японский Nikkei 225 просел на 2%, австралийский ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi потерял 0,8%,... читать дальше

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Нефтяным компаниям поручено увеличить производство зимнего дизельного топлива для нужд внутреннего рынка и проведения северного завоза, говорится в пресс-службе правительства по итогам совещания о внутреннем рынке нефтепродуктов с руководством нефтяных компаний, представителями... читать дальше

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Правительство Финляндии намерено ужесточить условия получения гражданства. "Цель состоит в том, чтобы обязательным условием получения гражданства была успешная интеграция", - заявила в понедельник газете Helsingin Sanomat министр внутренних дел Мари Рантанен (Mari... "Цель состоит в том, чтобы обязательным условием получения гражданства была успешная интеграция", - заявила в понедельник газете Helsingin Sanomat министр внутренних дел Мари Рантанен (Mari... читать дальше

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РФ, как основной акционер Сбербанка, рассчитывает на выплату кредитной организацией дивидендов за 2023 год в размере "не менее 50%" чистой прибыли. "Пока не менее 50%. Давайте так, чтобы без вариантов интерпретации - в бюджет (проект федерального бюджета на 2024 год и... "Пока не менее 50%. Давайте так, чтобы без вариантов интерпретации - в бюджет (проект федерального бюджета на 2024 год и... читать дальше

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Расходы федерального бюджета на обслуживание госдолга и финансирование программ льготного кредитования при повышении ключевой ставки на 1 процентный пункт возрастают примерно на 200 млрд рублей, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев. "Там больше... "Там больше... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок снижаются вечером в понедельник после ралли по итогам прошлой недели. Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:48 мск подешевели на $0,87 (0,96%) - до $90,02 за баррель. Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:48 мск подешевели на $0,87 (0,96%) - до $90,02 за баррель. Котировки ноябрьских фьючерсов... Котировки ноябрьских фьючерсов...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,80 коп. и составил 97,29 руб. Минимальный курс доллара США составил 96,94 руб., максимальный - 97,72 руб. Было заключено 7217 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 96,94 руб., максимальный - 97,72 руб. Было заключено 7217 сделок. Объем торгов составил...

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Экспорт угля из России по сети ОАО "РЖД" вырос в сентябре 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. на 19,5%, составив 15,3 млн тонн, сообщается в материалах компании, с которыми ознакомился "Интерфакс". По данным источника "Интерфакса", знакомого с... По данным источника "Интерфакса", знакомого с... читать дальше

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Минфин РФ предлагает с 1 января 2024 года повысить минимальные цены на водку, бренди и коньяк. Согласно проекту приказа, размещенному на сайте проектов нормативных актов, минимальная розничная цена водки составит 299 рублей за 0,5 литра, бренди - 403 рубля, коньяка -... Согласно проекту приказа, размещенному на сайте проектов нормативных актов, минимальная розничная цена водки составит 299 рублей за 0,5 литра, бренди - 403 рубля, коньяка -... читать дальше

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Американские фондовые индексы поднимаются в понедельник, несмотря на усиление геополитической напряженности, а также возобновившийся рост доходностей US Treasuries. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:10 мск в понедельник увеличился на 177,61... Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:10 мск в понедельник увеличился на 177,61... читать дальше

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