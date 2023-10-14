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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 октября в размере 97,3075 руб., евро - 102,5523 руб.
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14 октября 2023 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 октября в размере 97,3075 руб., евро - 102,5523 руб.
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14 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 октября, составляет 97,3075 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,27 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 октября, составляет 102,5523 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 48,27 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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