ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 октября в размере 97,3075 руб., евро - 102,5523 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 14 октября, составляет 102,5523 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 48,27 коп.

14 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 октября, составляет 97,3075 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,27 коп.

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Российский рынок полностью обеспечен мясом птицы, заявили в пресс-службе Минсельхоза. "Вместе с тем, по данным Национального союза птицеводов, приоритетным является удовлетворение потребностей населения в социально значимой продукции, в том числе через торговые сети", -... "Вместе с тем, по данным Национального союза птицеводов, приоритетным является удовлетворение потребностей населения в социально значимой продукции, в том числе через торговые сети", -... читать дальше

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Производство столичных предприятий пищевой промышленности выросло почти на 30% в этом году в сравнении с 2022 годом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "В Москве около 250 предприятий, выпускающих продукты питания. В этом году их производство выросло почти на 30% по сравнению с... читать дальше

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Правительство Азербайджана увеличивает лимиты внутренних и внешних заимствований на 2024 год. Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно проекту госбюджета на 2024 год, внесенного Администрацией президента в Милли Меджлис (парламент страны), лимит внешних заимствований на... читать дальше

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Любые решения по изменению закона об охране Байкала должны быть направлены на сохранность озера, но при этом обеспечивать улучшение условий для проживающих там людей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на выездном совещании в Улан- Удэ, посвященном социально-экономическому... читать дальше

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В департаменте транспорта Москвы сообщили о повышении ряда тарифов на проезд в городском транспорте столицы, обосновали это инфляцией, а также ростом цен на топливо и электроэнергию. "С 15 октября изменится ряд тарифов на проезд в городском транспорте Москвы. Мы... "С 15 октября изменится ряд тарифов на проезд в городском транспорте Москвы. Мы... читать дальше

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Правительство ввело дополнительные санкции для недобросовестных подрядчиков при привлечении к работам по капитальному ремонту многоквартирных домов, подписано соответствующее постановление. "Теперь компания-подрядчик может быть исключена из реестра квалифицированных... "Теперь компания-подрядчик может быть исключена из реестра квалифицированных... читать дальше

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Болгария вводит сбор на транзит российского газа по своей территории. Согласно опубликованному в официальном издании государства закону, импорт и транзит российского газа облагается сбором в размере 20 левов за 1 МВт ч - это около $111 на тысячу кубометров. Сбор касается импорта... читать дальше

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Свыше 265 км дорог планируется построить за счет городского бюджета в столице в 2024-2026 годах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. "В городе реализуется масштабная программа строительства... "В городе реализуется масштабная программа строительства... читать дальше

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу утвердил межправительственное соглашение с Узбекистаном о создании совместной Инвестиционной компании. Соответствующий документ опубликован на сайте главы азербайджанского государства. Согласно распоряжению, утверждено... Согласно распоряжению, утверждено... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 октября, составляет 97,3075 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,27 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 октября, составляет 102,5523 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 октября, составляет 102,5523 руб. По сравнению...

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Азербайджан выразил желание принять участие в проекте газового хаба в Турции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, проектом также интересуются другие страны, но какие именно, он не уточнил. "Это проект, к которому проявляют большой интерес и Турция, и Россия.... читать дальше

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Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума провёл встречу с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком, сообщает пресс-центр Минэнерго Таджикистана. "В ходе встречи обсуждалось двустороннее сотрудничество в энергетической... читать дальше

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В 2023 году на программу субсидирования строительства гражданских судов взамен сданных на утилизацию будет дополнительно выделено более 900 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. Средства из... Средства из... читать дальше

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Ближе ко второй половине октября оживился спрос на туры на праздники, приуроченные ко Дню народного единства 4 ноября, по оценкам туроператоров, продажи выросли на 30-40% по сравнению с прошлым годом, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" опрошенные туркомпании. В 2023 году День... читать дальше

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Маркетплейс Wildberries отменил комиссии при оплате товаров картами Visa и Mastercard, сообщила компания. Решение принято по итогам совещания в Генпрокуратуре с представителями Wildberries, Банка России и Роспотребнадзора 12 октября. Кроме того, маркетплейс "принял... Кроме того, маркетплейс "принял... читать дальше

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Товарооборот между Россией и Индией вырос за 1,5 года в пять раз до $50 млрд, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Взаимный товарооборот за последние полтора года, небывалая история, вырос в пять раз. Раньше был около 10 млрд, сейчас уже около 50 млрд... читать дальше

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