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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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13 октября 2023 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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13 октября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 16.10 по 22.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
16.10.2023 09:00 Изменение оптовых цен в Германии сентябрь 2023
16.10.2023 12:00 Внешнеторговый баланс еврозоны август 2023
16.10.2023 12:00 Изменение потребительских цен в Италии сентябрь 2023
16.10.2023 15:30 Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing октябрь 2023
16.10.2023 15:30 Оптовые продажи в Канаде август 2023
17.10.2023 09:00 Безработица в Великобритании сентябрь 2023
17.10.2023 09:00 Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании август 2023
17.10.2023 12:00 Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew октябрь 2023
17.10.2023 15:30 Изменение потребительских цен в Канаде сентябрь 2023
17.10.2023 15:30 Объемы розничных продаж в США сентябрь 2023
17.10.2023 16:15 Промышленное производство в США сентябрь 2023
17.10.2023 17:00 Товарные запасы на складах США август 2023
18.10.2023 08:05 Объем спроса нерезидентов на американские активы август 2023
18.10.2023 09:00 Изменение потребительских цен в Великобритании сентябрь 2023
18.10.2023 12:00 Внешнеторговый баланс Италии август 2023
18.10.2023 12:00 Изменение потребительских цен в еврозоне сентябрь 2023
18.10.2023 12:00 Объем строительства в еврозоне август 2023
18.10.2023 15:15 Новостройки в Канаде сентябрь 2023
18.10.2023 15:30 Новостройки и разрешения на строительство в США сентябрь 2023
18.10.2023 17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 30 сентября по 06 октября
19.10.2023 08:05 Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK октябрь 2023
19.10.2023 11:00 Баланс счета текущих операций еврозоны август 2023
19.10.2023 12:00 Баланс счета текущих операций Италии август 2023
19.10.2023 15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 01 по 07 октября
19.10.2023 15:30 Индекс деловой активности Филадельфии октябрь 2023
19.10.2023 15:30 Цены производителей в Канаде сентябрь 2023
19.10.2023 15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 24 по 30 сентября
19.10.2023 17:00 Индекс опережающих экономических показателей США сентябрь 2023
19.10.2023 17:00 Продажи домов на вторичном рынке жилья США сентябрь 2023
20.10.2023 09:00 Объемы розничных продаж в Великобритании сентябрь 2023
20.10.2023 09:00 Цены производителей в Германии сентябрь 2023
20.10.2023 15:30 Объемы розничных продаж в Канаде август 2023

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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13 октября 2023 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 16.10 по 22.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Публикация

Период

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