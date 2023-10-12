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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,2905 руб.
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12 октября 2023 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,2905 руб.

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12 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 41,10 коп. и составил 13,2905 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,203 руб., максимальный - 13,429 руб. Было заключено 95634 сделки. Объем торгов составил 191850,47 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,3 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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