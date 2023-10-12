Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 97,017 руб.

Минимальный курс доллара США составил 96,225 руб., максимальный - 97,65 руб. Было заключено 7476 сделок. Объем торгов составил 39135,79 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 97,25 руб. за доллар США.

12 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,99 руб. и составил 97,017 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 57977,266 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 720,838 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 41,10 коп. и составил 13,2905 руб. Минимальный курс юаня составил 13,203 руб., максимальный - 13,429 руб. Было заключено 95634 сделки. Объем торгов составил 191850,47... Минимальный курс юаня составил 13,203 руб., максимальный - 13,429 руб. Было заключено 95634 сделки. Объем торгов составил 191850,47...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,95 руб. и составил 97,0684 руб. Минимальный курс доллара США составил 96,455 руб., максимальный - 97,9925 руб. Было заключено 34403 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 96,455 руб., максимальный - 97,9925 руб. Было заключено 34403 сделки. Объем торгов... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,98 руб. и составил 103,0343 руб. Минимальный курс евро составил 102,59 руб., максимальный - 104,0925 руб. Было заключено 8872 сделки. Объем торгов составил 34142,58... Минимальный курс евро составил 102,59 руб., максимальный - 104,0925 руб. Было заключено 8872 сделки. Объем торгов составил 34142,58...

.

Российский фондовый рынок, начавший торги разнонаправленными изменениями индексов, и завершил четверг так же. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,61% и составил 3174,66 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,61% и составил 3174,66 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 2,11% - до 1026,42 пункта.... Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 2,11% - до 1026,42 пункта.... читать дальше

.

Российским машиностроительным корпорациям потребуется не менее 11 млрд рублей на подключение к промышленному интернету вещей (IIoT) высокопроизводительного оборудования, заявил "Интерфаксу" гендиректор ГК "Цифра" Сергей Емельченков. "Сейчас, по нашим оценкам, в России к... "Сейчас, по нашим оценкам, в России к... читать дальше

.

Россия обсуждает перспективы увеличения поставок газа в Республику Сербскую до 1,5 млрд кубометров в год, это станет возможным при условии строительства газовой генерации в республики, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах "Российской энергетической... читать дальше

.

Регулятор энергетического рынка Великобритании Ofgem изучает возможность разового повышения тарифов на электроэнергию в связи с рекордной задолженностью потребителей по счетам, сообщает Financial Times. Совокупный долг за энергоснабжение достиг 2,6 млрд фунтов... Совокупный долг за энергоснабжение достиг 2,6 млрд фунтов... читать дальше

.

В 3-м квартале доля британских банков, сообщивших о росте числа просрочек по ипотеке, достигла максимума за 14 лет, пишет Financial Times со ссылкой на обзор Банка Англии. Как отмечается в обзоре, 43% банков наблюдали увеличение числа просрочек по ипотеке в... Как отмечается в обзоре, 43% банков наблюдали увеличение числа просрочек по ипотеке в... читать дальше

.

"Зарубежнефть" планирует добывать ежегодно в Африке около 2 млн тонн нефти до 2030 года, сообщил заместитель гендиректора компании по развитию бизнеса Вячеслав Терентьев в ходе одной из сессий "Российской энергетической недели". "До 2030 года наша стратегия определяет... "До 2030 года наша стратегия определяет... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,99 руб. и составил 97,017 руб. Минимальный курс доллара США составил 96,225 руб., максимальный - 97,65 руб. Было заключено 7476 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 96,225 руб., максимальный - 97,65 руб. Было заключено 7476 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

.

Банк России "тревожит" идея продлить на 2024 год действие нормы о повышенном в 5 раз - с 1% до 5% - размере минимального пакета акций, который дает право владельцу запрашивать документы у акционерного общества, оспаривать его сделки, действия АО или членов его совета... читать дальше

.

Банк России готов в рамках обсуждения реформы системы присвоения статуса квалифицированного инвестора, которая в последнее время стала одной из самых болезненных тем во взаимодействии регулятора с фондовым рынком, рассмотреть введение нового критерия помимо уже действующего... читать дальше

.

Правительство РФ ждет от нефтяных компаний полного замещения продаж на бирже летнего дизтоплива на межсезонное и зимнее. При этом власти ставят задачу увеличения производства зимнего ДТ для полноценного обеспечения внутреннего рынка. Такие рекомендации в адрес нефтяников... читать дальше

.

Банк России, Минфин и комитет Госдумы по финансовому рынку считают, что временный запрет для российских страховщиков на заключение сделок перестрахования с контрагентами из "недружественных" государств должен быть продлен, отменять его преждевременно. Об этом шла речь... Об этом шла речь... читать дальше

.

Правительство России направит еще около 60 млрд рублей на строительство и ремонт магистралей, заявил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин. "Дополнительно направим в текущем году около 60 млрд рублей на опережающее финансирование десятков инфраструктурных проектов",... "Дополнительно направим в текущем году около 60 млрд рублей на опережающее финансирование десятков инфраструктурных проектов",... читать дальше

.