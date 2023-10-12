Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 102,9991 руб.

Минимальный курс евро составил 101,285 руб., максимальный - 103,965 руб. Было заключено 9647 сделок. Объем торгов составил 32343,48 млн руб., что на 100% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 102,5 руб. за евро.

12 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,91 руб. и составил 102,9991 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 57977,266 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 720,838 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 41,10 коп. и составил 13,2905 руб. Минимальный курс юаня составил 13,203 руб., максимальный - 13,429 руб. Было заключено 95634 сделки. Объем торгов составил 191850,47... Минимальный курс юаня составил 13,203 руб., максимальный - 13,429 руб. Было заключено 95634 сделки. Объем торгов составил 191850,47...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,95 руб. и составил 97,0684 руб. Минимальный курс доллара США составил 96,455 руб., максимальный - 97,9925 руб. Было заключено 34403 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 96,455 руб., максимальный - 97,9925 руб. Было заключено 34403 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,98 руб. и составил 103,0343 руб. Минимальный курс евро составил 102,59 руб., максимальный - 104,0925 руб. Было заключено 8872 сделки. Объем торгов составил 34142,58... Минимальный курс евро составил 102,59 руб., максимальный - 104,0925 руб. Было заключено 8872 сделки. Объем торгов составил 34142,58...

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Российский фондовый рынок, начавший торги разнонаправленными изменениями индексов, и завершил четверг так же. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,61% и составил 3174,66 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,61% и составил 3174,66 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 2,11% - до 1026,42 пункта.... Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 2,11% - до 1026,42 пункта.... читать дальше

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Российским машиностроительным корпорациям потребуется не менее 11 млрд рублей на подключение к промышленному интернету вещей (IIoT) высокопроизводительного оборудования, заявил "Интерфаксу" гендиректор ГК "Цифра" Сергей Емельченков. "Сейчас, по нашим оценкам, в России к... "Сейчас, по нашим оценкам, в России к... читать дальше

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Россия обсуждает перспективы увеличения поставок газа в Республику Сербскую до 1,5 млрд кубометров в год, это станет возможным при условии строительства газовой генерации в республики, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах "Российской энергетической... читать дальше

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Регулятор энергетического рынка Великобритании Ofgem изучает возможность разового повышения тарифов на электроэнергию в связи с рекордной задолженностью потребителей по счетам, сообщает Financial Times. Совокупный долг за энергоснабжение достиг 2,6 млрд фунтов... Совокупный долг за энергоснабжение достиг 2,6 млрд фунтов... читать дальше

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В 3-м квартале доля британских банков, сообщивших о росте числа просрочек по ипотеке, достигла максимума за 14 лет, пишет Financial Times со ссылкой на обзор Банка Англии. Как отмечается в обзоре, 43% банков наблюдали увеличение числа просрочек по ипотеке в... Как отмечается в обзоре, 43% банков наблюдали увеличение числа просрочек по ипотеке в... читать дальше

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"Зарубежнефть" планирует добывать ежегодно в Африке около 2 млн тонн нефти до 2030 года, сообщил заместитель гендиректора компании по развитию бизнеса Вячеслав Терентьев в ходе одной из сессий "Российской энергетической недели". "До 2030 года наша стратегия определяет... "До 2030 года наша стратегия определяет... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,99 руб. и составил 97,017 руб. Минимальный курс доллара США составил 96,225 руб., максимальный - 97,65 руб. Было заключено 7476 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 96,225 руб., максимальный - 97,65 руб. Было заключено 7476 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Банк России "тревожит" идея продлить на 2024 год действие нормы о повышенном в 5 раз - с 1% до 5% - размере минимального пакета акций, который дает право владельцу запрашивать документы у акционерного общества, оспаривать его сделки, действия АО или членов его совета... читать дальше

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Банк России готов в рамках обсуждения реформы системы присвоения статуса квалифицированного инвестора, которая в последнее время стала одной из самых болезненных тем во взаимодействии регулятора с фондовым рынком, рассмотреть введение нового критерия помимо уже действующего... читать дальше

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Правительство РФ ждет от нефтяных компаний полного замещения продаж на бирже летнего дизтоплива на межсезонное и зимнее. При этом власти ставят задачу увеличения производства зимнего ДТ для полноценного обеспечения внутреннего рынка. Такие рекомендации в адрес нефтяников... читать дальше

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Банк России, Минфин и комитет Госдумы по финансовому рынку считают, что временный запрет для российских страховщиков на заключение сделок перестрахования с контрагентами из "недружественных" государств должен быть продлен, отменять его преждевременно. Об этом шла речь... Об этом шла речь... читать дальше

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Правительство России направит еще около 60 млрд рублей на строительство и ремонт магистралей, заявил в четверг премьер-министр Михаил Мишустин. "Дополнительно направим в текущем году около 60 млрд рублей на опережающее финансирование десятков инфраструктурных проектов",... "Дополнительно направим в текущем году около 60 млрд рублей на опережающее финансирование десятков инфраструктурных проектов",... читать дальше

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