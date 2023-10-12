12 октября 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
12 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|июль 2022
|09:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|август 2023
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|март 2022
|09:00
|Промышленное производство в Великобритании
|август 2023
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|август 2023
|10:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|август 2023
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 01 по 07 октября
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|сентябрь 2023
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 24 по 30 сентября
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 30 сентября по 06 октября
|21:00
|Бюджет США
|сентябрь 2023
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
12 октября 2023 года 14:56
Требования об обязательной продаже валютной выручки касается крупнейших экспортеров, важен также временный характер этих мер, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме.
"Очень важно в этом указе, это тоже была наша позиция, что меры адресные, то... читать дальше
.
12 октября 2023 года 14:49
Европейские рынки акций растут сегодня в ходе торгов.
Внимание инвесторов направлено на данные по динамике потребительских цен в США за сентябрь, которые будут опубликованы позднее и позволят сделать некоторые предположения относительно перспектив кредитно-денежной... читать дальше
.
12 октября 2023 года 14:45
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 33,84 пункта (1,059%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3160,28 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3169,39 (-0,77%) пункта,... читать дальше
.
12 октября 2023 года 14:42
Сбербанк , пока не участвующий в тестировании цифрового рубля в рамках первого этапа, планирует присоединиться к пилоту во "второй волне".
"Да, будем, безусловно (участвовать во втором этапе тестирования)", - сообщил президент - председатель правления Сбербанка Герман... читать дальше
.
12 октября 2023 года 14:33
Добыча жидких углеводородов (нефть и конденсат) в России снизится на 500 тыс. б/с - с 11,03 млн б/с в 2022 году до 10,53 млн б/с в 2023 году, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.
В предыдущем отчете прогнозировалось, что в 2023 году РФ будет производить 10,45 млн б/с,... читать дальше
.
12 октября 2023 года 14:26
Сбербанк отмечает существенное замедление темпов роста кредитования с 1 октября, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф.
"Безусловно, будет (замедлением темпов роста). Мы уже это видим. Весь набор мер вступил в силу с 1 октября. С 1... читать дальше
.
12 октября 2023 года 14:18
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повысились в четверг, инвесторы оценивали японскую статистику и новые вложения суверенного фонда Китая.
Значение японского индекса Nikkei поднялось на 1,9%. Индикатор остается в плюсе третью сессию... читать дальше
.
12 октября 2023 года 14:10
Госдума на заседании в четверг утвердила состав совета директоров Банка России, в который впервые вошли директор департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова, начальник главного управления по Центральному федеральному округу Рустэм Марданов и начальник Волго-Вятского... читать дальше
.
12 октября 2023 года 14:03
"Газпром нефть" и "Узбекнефтегаз" в рамках Российской энергетической недели подписали соглашение, по которому "Газпром нефть" поможет оптимизировать процессы бурения скважин на месторождениях Узбекистана, говорится в сообщении российской компании.
"Для строительства и... читать дальше
.
12 октября 2023 года 13:55
Требование об обязательной продаже валютной выручки крупными экспортерами ускорит возвращение курса рубля к фундаментальному уровню, но базово на валютный рынок оказывают влияние другие факторы, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.
"Повлияет... читать дальше
.
12 октября 2023 года 13:41
Киргизия и Россия примут меры для увеличения объема товарооборота до $5 млрд, сообщил в четверг киргизский лидер Садыр Жапаров.
"Мы провели содержательные переговоры и подтвердили неизменность курса на активизацию сотрудничества. Объем товарооборота не отвечает... читать дальше
.
12 октября 2023 года 13:34
Указ президента РФ о введении на полгода обязательной репатриации и продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами не стал неожиданностью для бизнеса: этот вопросов обсуждался с компаниями в прошедшую субботу на встрече с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым, заявил... читать дальше
.
12 октября 2023 года 13:21
Несмотря на рост валового продукта Москвы на 40%, энергопотребление не выросло ни на процент, и в дальнейшем потребление энергии в столице не будет расти, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Поддержание и создание надежных транспортных систем с точки зрения доставки... читать дальше
.
12 октября 2023 года 13:15
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 48,21 пункта (1,509%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3145,91 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3169,39 (-0,77%) пункта,... читать дальше
.
12 октября 2023 года 13:07
В августе 2023 года безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) осталась на рекордно низком уровне - 4,8%, говорится в сообщении организации. В Евросоюзе безработица в позапрошлом месяце уменьшилась до 5,9% с июльских 6%, в еврозоне -... читать дальше
.
12 октября 2023 года 13:05
Минимальное значение за неделю (с 5 октября по 12 октября) - 99,6967 руб. за доллар, максимальное значение - 102,6246 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 2,09 руб.
Это автоматическое сообщение.
.