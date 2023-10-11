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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 100,0145 руб.
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11 октября 2023 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 100,0145 руб.

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11 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,63 коп. и составил 100,0145 руб.

Минимальный курс доллара США составил 99,6275 руб., максимальный - 100,7325 руб. Было заключено 20342 сделки. Объем торгов составил 107516,72 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 100,2 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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