Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 105,9055 руб.

Минимальный курс евро составил 105,55 руб., максимальный - 106,7625 руб. Было заключено 5572 сделки. Объем торгов составил 22825,5 млн руб., что на 50% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 106,4975 руб. за евро.

11 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 22,20 коп. и составил 105,9055 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 58698,104 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 271,601 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 31,59 коп. и составил 106,0144 руб. Минимальный курс евро составил 105,62 руб., максимальный - 106,805 руб. Было заключено 8684 сделки. Объем торгов составил 35781,99... Минимальный курс евро составил 105,62 руб., максимальный - 106,805 руб. Было заключено 8684 сделки. Объем торгов составил 35781,99...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,63 коп. и составил 100,0145 руб. Минимальный курс доллара США составил 99,6275 руб., максимальный - 100,7325 руб. Было заключено 20342 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 99,6275 руб., максимальный - 100,7325 руб. Было заключено 20342 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,73 коп. и составил 13,7015 руб. Минимальный курс юаня составил 13,64 руб., максимальный - 13,813 руб. Было заключено 46250 сделок. Объем торгов составил 123864,34 млн... Минимальный курс юаня составил 13,64 руб., максимальный - 13,813 руб. Было заключено 46250 сделок. Объем торгов составил 123864,34 млн...

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Цены на плодоовощную продукцию за период с 2 по 9 октября снизились в среднем на 0,2%, неделей ранее - выросли на 0,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В том числе на прошедшей неделе цены на огурцы снизились на 4,2%, яблоки - 2,6%, картофель -... В том числе на прошедшей неделе цены на огурцы снизились на 4,2%, яблоки - 2,6%, картофель -... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период 2023 г. снизились на 0,5%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 26 сентября по 2 октября. цены снизились на 0,4%. С начала года цены на бензин увеличились на 9%. Стоимость литра бензина в среднем... Стоимость литра бензина в среднем... читать дальше

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За период с 3 по 9 октября 2023 года потребительские цены повысились на 0,24%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Неделей ранее инфляция составила 0,21%. С начала октября цены выросли на 0,3%, с начала года - на 4,91%. С начала октября цены выросли на 0,3%, с начала года - на 4,91%. В октябре 2022 года... В октябре 2022 года... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом вместе с мировыми фондовыми площадками, подогретыми надеждами на неизменность ставки Федрезерва США. В среду на рынках Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX... В среду на рынках Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX... читать дальше

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Россия рассчитывает на отмену туристических виз с Кувейтом, Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом и Малайзией в 2024 году, работа в этом направлении уже ведется, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе Минэкономразвития. "Работа по подготовке соответствующих... "Работа по подготовке соответствующих... читать дальше

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Война Израиля с ХАМАС может подтолкнуть к росту инфляцию и ослабить глобальный экономический подъем, если перерастет в более масштабный конфликт, который приведет к подъему цен на нефть, считает первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита... читать дальше

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Обновленный график движения пассажирских поездов ОАО "РЖД" на 2023-2024 годы, который вступит в силу с 10 декабря, предполагает увеличение почти на 5% количества курсирующих пар скорых, скоростных и высокоскоростных поездов, сообщила компания. Всего в нормативном... Всего в нормативном... читать дальше

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РФ ведет переговоры о поставках газа в Иран, рассматриваются разные варианты, в том числе своп, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак в кулуарах "Российской энергетической недели" (РЭН). "У них есть запрос на позицию. Сейчас рано говорить об объеме. Идет... "У них есть запрос на позицию. Сейчас рано говорить об объеме. Идет... читать дальше

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Комитет Госдумы по природным ресурсам при анализе внесенного в парламент проекта бюджета на 2024-2026 гг. не нашел в нем статей расходов на содержание сети мониторинга состояния многолетней мерзлоты. Закон о мониторинге парламент принял летом. Заключение комитета на... Заключение комитета на... читать дальше

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Мировой нефтяной рынок на текущий момент находится в балансе, но ситуация на нем меняется каждый месяц, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах "Российской энергетической недели". "Сейчас рынок сбалансирован. Ситуация меняется каждый месяц в... "Сейчас рынок сбалансирован. Ситуация меняется каждый месяц в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,37 коп. и составил 100,003 руб. Минимальный курс доллара США составил 99,6 руб., максимальный - 100,6975 руб. Было заключено 6140 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 99,6 руб., максимальный - 100,6975 руб. Было заключено 6140 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Пока рано обсуждать перспективы дивидендных выплат "Газпрома", отметил председатель совета директоров концерна Виктор Зубков в беседе с "Интерфаксом" в кулуарах "Российской энергетической недели". В скором времени совет директоров рассмотрит вопрос о корректировке... В скором времени совет директоров рассмотрит вопрос о корректировке... читать дальше

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